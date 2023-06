Questo mondo non mi renderà cattivo, tutti gli easter eggs: da Sailor Uranus a Dragon Ball

Questo mondo non mi renderà cattivo ha fatto il suo debutto su Netflix da pochissimo ed è già la serie più vista in Italia. Il nuovo cartone animato di Michele Rech, in arte Zerocalcare, infatti, sembra avere conquistato ancora una volta il pubblico con un racconto intimo ed emozionante di cosa vuol dire avere quasi quaranta anni e cercare ancora il proprio posto nel mondo. Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo.

Questo mondo non mi renderà cattivo racconta la difficoltà di rimanere se stessi in mezzo alle contraddizioni della vita. Il titolo stesso della serie, che trae ispirazione da un brano di un cantautore romano, rappresenta una sorta di mantra, una frase che sembra aleggiare su tutte le decisioni che i protagonisti si trovano a dover prendere nel corso della storia quasi per auto-convincersi, nei momenti più difficili, quelli in cui diventa più forte il rischio di fare scelte sbagliate e rinnegare i propri ideali pur di togliersi dai guai.

Ma tra le tante curiosità sulla serie, ci sono molti easter eggs nascosti negli episodi di Questo mondo non mi renderà cattivo. Quali? Scopriamoli insieme.

Tutti gli easter egg di Questo mondo non mi renderà cattivo

Don Matteo

Sulla parete del commissariato, foto di Don Matteo con la dedica ai miei amici.

Street Fighter e Metal Slug

Secco e Cesare nella sala giochi giocano ad alcuni dei videogiochi più iconici degli anni '90, nonché quelli di cui lo stesso Zerocalcare era ossessionato da ragazzino Street Fighter e Metal Slug.

Peaky Blinders

Secco al matrimonio è vestito come un Peaky Blinder con anche il tipico rlallenty della serie e questa è proprio una citazione della serie Peaky Blinders. Inoltre, Zerocalcare ammette che lo fa molto ridere il fatto che gli uomini, quando vanno ai matrimoni, si vestono tutti da Peaky Blinders.

Dragon Ball

Un altro easter egg di Questo mondo non mi renderà cattivo è la citazione di Dragon Ball. Il cartone animato, infatti, viene ricordato nella scena della fusione tra due personaggi, San Francesco e Ebenezer Scrooge che sono i due poli opposti dell'altruismo e l'avarizia.

"Sono ossessionato da Dragonball ancora a 40 anni", dice Zerocalcare.

Sailor Uranus

La regazza di Sarah non è altro che Sailor Uranus, la prima sailor omosessuale del cartone animato, censurata in Italia dove è stata raccontata, mentendo, come eterosessuale.

"Riutilizzare Sailor Uranus in un cartone animato, in Italia, con il suo vero orientamento sessuale mi sembrava una cosa caruccia", racconta Michele Rech.