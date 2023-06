Nessuno sa raccontare la vita (e gli introversi) come Zerocalcare

Questo mondo non mi renderà cattivo

Entrare nell'universo di Zerocalcare vuol dire mettersi a disposizione di possibili crolli emotivi, dare modo al proprio equilibrio interiore di vacillare, permettere a personaggi animati sul piccolo schermo di mettere in crisi sé stessi e le proprie scelte. Guardare una serie creata da Michele Rech equivale a esporsi a schiaffi morali, dure consapevolezze, logoranti sensi di colpa, il tutto raggiungendo uno stato di introspezione unico nel suo genere. Perché sì, entrare nel mondo animato di Zerocalcare significa fare i conti con i propri demoni, guardarli in faccia e affrontarli dovendo perfino distruggere convinzioni costruite negli anni o togliere quelle lenti che ci facevano guardare il mondo e noi stessi senza mettere le cose a fuoco. Accadeva con il suo film La profezia dell'Armadillo, con la sua prima serie Netflix Strappare lungo i bordi e accade ancora oggi con la visione di Questo mondo non mi renderà cattivo, il nuovo titolo del fumettista Michele Rech confezionato per Netflix ma ancor di più per un pubblico affezionatissimo di introversi, figli degli anni 80-90 e ancora in cerca del loro posto nel mondo.

Nessuno sa raccontare quei grovigli di pensieri negativi e autodistruttivi come solo Zerocalcare sa fare ma, ancor di più, nessuno sa raccontare gli introversi come lui. Dopotutto, per poter dare voce a chi la voce se la tiene dentro, c'è bisogno di una persona portata, per indole, a chiudersi nel suo mondo interiore e passare molto tempo con i propri pensieri, sensi di colpa, rammarichi, rimorsi. E così, disegnando personaggi animati e inventando dialoghi, Zerocalcare dà parola, importanza, senso di appartenenza a tutti quelli come lui e con una grandissima sensibilità dà loro uno spazio in cui potersi sentire a casa.

Questo mondo non mi renderà cattivo mantiene lo stile identificativo di Michele Rech ma si distacca molto dalla serie che l'ha preceduta. Questo titolo, infatti, dà più spazio ai personaggi secondari dell'universo narrativo di Zerocalcare e dà spazio a nuove tematiche molto contemporanee e, forse, anche un po' spinte da un filone comunicativo che al giorno d'oggi va tanto di moda e sembra essere necessario in un prodotto televisivo. Vengono, infatti, affrontate diverse tematiche molto comuni in recenti serie tv o film come l'inclusività (pensiamo a Regina Cleopatra e La regina Carlotta di Netflix o il remake de La Sirenetta), il reinserimento sociale (Mare Fuori), il mondo Lgbt. Ma, al di là dei temi specifici trattati da questa serie, il bello di Zerocalcare resta sempre il suo modo di raccontare valori universali con un linguaggio universale che parla a tutti e cercare di trovare un senso a tutta la contraddizione e follia della vita.

Così, un ragazzo, ormai quasi quarantenne che si considera ancora un "pischello", dovrà fare i conti con la realtà, con la vita adulta, con il suo essere un privilegiato, con un dibattito interiore tra il fare la cosa giusta per gli altri o fare quella giusta per se stessi, l'aiutare il prossimo o guardare, invece, solo al proprio orticello. Il tutto, però, con affianco i suoi amici di sempre, vecchi volti noti che tornano a fargli visita e quella coscienza travestita da armadillo che continua a rimetterlo in riga ogni volta che Zero si perde nel suo overthinking.

Questo mondo non mi renderà cattivo coinvolge un po' meno rispetto a Strappare lungo i bordi, forse si dilunga un po' troppo su determinate digressioni facendo perdere, a volte, il filo del discorso ma ogni volta che ci si sente persi ecco che arriva una scena emozionante che spiazza per la sua onestà e dà un pugno nello stomaco. Una scena profonda, pronta a farci emozionare e ricordare che la vita va vissuta non perdendo mai i propri valori, facendo pace con se stessi e, soprattutto, non lasciando mai indietro nessuno.

Voto: 7-