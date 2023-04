Zerocalcare, svelata la data di uscita di Questo mondo non mi renderà cattivo

Netflix ha svelato la data di uscita della nuova serie Netflix di Zerocalcare, Questo mondo non mi renderà cattivo. Il nuovo progetto animato del fumettista Michele Rech sta per debuttare sul catalogo della piattaforma di streaming con un racconto in sei episodi pronto a far riflettere il pubblico come solo Zerocalcare sa fare. Proprio oggi, a sorpresa, Netflix ha annunciato, attraverso i sui suoi profili social, quando potremo addentrarci, ancora una volta, nel mondo animato del fumettista romano. In Questo mondo non mi renderà cattivo torneranno la comicità romana, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell’universo di Zerocalcare. Zero, Sarah, Secco, l’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea, saranno i protagonisti di una narrazione fatta di digressioni, aneddoti, emotività e colpi di scena. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire quando uscirà la serie su Netflix e cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo e attesissimo progetto di Zerocalcare.

Questo mondo non mi renderà cattivo, la trama

Il titolo dello show rappresenta una sorta di mantra, una frase che lo stesso Zerocalcare si ripete, quasi per auto-convincersi, in quei momenti della vita in cui ci si sente accerchiati, senza via di fuga, in cui sarebbe più facile fare scelte sbagliate, rinnegare ideali e princìpi pur di togliersi dai guai. Una frase che ciascuno, con le proprie esperienze, le proprie vite e le proprie storie, potrebbe trovare utile ripetersi.

Quando esce Questo mondo non mi renderà cattivo su Netflix

Questo mondo non mi renderà cattivo debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 9 giugno 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.