È appena uscita su Netflix la nuova serie di Zerocalcare, Questo mondo non mi renderà cattivo ed è già sulla bocca di tutti, soprattutto dopo l'evento a Roma di presentazione della serie a cui hanno partecipato tutti i fan del fumettista romano Michele Rech. Dopo Strappare lungo i bordi, infatti, Zerocalcare torna all'animazione con una serie volutamente diversa dalla precedente e che affronta nuove tematiche care all'autore, dalle amicizie interrotte all'immigrazione, dal trovare il proprio posto nel mondo a vedere sgretolato il proprio faro della vita fino a mostrare che ognuno, anche chi la pensa diversamente da noi, ha dalla sua prospettiva, una sua ragione. Sei episodi per sddentrarsi in un mare di riflessioni profonde e attualissime e per emozionarsi insieme ai personaggi storici dell'universo di Zerocalcare con una nuova aggiunta molto ma molto interessante, il personaggio di Cesare. Ma se siete tra quelli che si stanno chiedendo perché Questo mondo non mi renderà cattivo si chiama così, ecco a voi la risposta, svelata proprio nel finale della serie dallo stesso Zerocalcare.

La trama di Questo mondo non mi renderà cattivo

Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo. Questo mondo non mi renderà cattivo racconta la difficoltà di rimanere se stessi in mezzo alle contraddizioni della vita. Il titolo stesso della serie, che trae ispirazione da un brano di un cantautore romano, rappresenta una sorta di mantra, una frase che sembra aleggiare su tutte le decisioni che i protagonisti si trovano a dover prendere nel corso della storia quasi per auto-convincersi, nei momenti più difficili, quelli in cui diventa più forte il rischio di fare scelte sbagliate e rinnegare i propri ideali pur di togliersi dai guai.

Questo mondo non mi renderà cattivo: da dove è tratto il titolo della serie

A dare il nome alla nuova serie di Zerocalcare è una canzone. Ebbene sì, il titolo della nuova serie animata Netflix di Michele Rech, Questo mondo non mi renderà cattivo non è nata dalla mente di Zerocalcare ma è presa in prestito da una canzone del cantante romano Path che si chiama proprio così e che ripete la frase nel suo ritornello. La cancone Questo mondo non mi renderà cattivo di Path è inserita nell'album Hombre Lobo Sessions uscito nel 2017.