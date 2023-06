È uscita su Netflix, dopo tanta attesa, la nuova serie animata di Zerocalcare Questo mondo non mi renderà cattivo, titolo che racconta la difficoltà di rimanere se stessi in mezzo alle contraddizioni della vita. Una serie che sta facendo molto parlare di sé e che ha attirato a Roma tantissimi fan del fumettista Michele Rech all'anteprima dei primi due episodi della serie. Ma come finisce Questo mondo non mi renderà cattivo? Qual è il destino di Zero, Secco, Sarah e Cesare? Scopriamolo insieme in questo approfondimento sul finale dolce/amaro di Questo mondo non mi renderà cattivo.

Di cosa parla questo mondo non mi renderà cattivo

Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo.

Come finisce Questo mondo non mi renderà cattivo

(Spoiler)

L'ultimo episodio di Questo mondo non mi renderà cattivo finisce con la fine dello scontro tra le due fazioni del quartiere di Tor Sta Ceppa che si stavano battendo l'una per cacciare il gruppo di immigrati che era stato collocato proprio in quella zona di Roma e l'altro per farli restare. Zero e i suoi amici, finiti in commissariato dopo lo scontro e interrogati per scoprire chi, tra loro, era responsabile di aver colpito il figlio di un politico che faceva parte del gruppo di chi voleva cacciare gli immigrati dal quartiere. Una volta usciti, Zerocalcare, Sarah e Secco scoprono, grazie a un video registrato da Sarah, che ad aver colpito quel ragazzo era stato Cesare. Così, spinti dalla voglia di aiutare il loro ex amico che, più di tutti, essendo appena uscito dalla comunità, rischiava di rovinarsi la vita, decidono di restare zitti e cancellare il video in segno di amicizia. E così, parte una bellissima metafora di Zerocalcare sulla Fossa delle Marianne, usata come esempio per descrivere quella periferia romana che deve cercare di stare a galla in una zona dove ogni cosa viene risucchiata fino a scomparire, proprio come accade con la depressione di 12 metri di profondità della Fossa delle Marianne. E alla fine con la frase: "qua siamo tronchi che vengono trascinati dalla corrente e la corrente fa paura perché non sai dove ti porta ma almeno vuol dire che non stai andando a fondo" e con l'immagine di Cesare che, in quella stessa corrente dove gli altri stanno a galla, non può che sprofondare. E in sottofondo il brano Spirits dei The Strumbellas si chiude Questo mondo non mi renderà cattivo.