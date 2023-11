Ragazzo divora universo: la nuova miniserie drammatica di Netflix, quando esce

Su Netflix sta per arrivare una nuova miniserie drammatica ispirata a un libro famoso. Si tratta di Ragazzo divora universo, la serie australiana adattamento del romanzo di Trent Dalton che racconta la storia di formazione di un ragazzo che diventa uomo. Diretta da Bharat Nalluri e con Travis Fimmel (Vikings) nel cast, questa serie è pronta a far emozionare con una storia d'impatto che mostra il momento in cui la magia dell'innocenza deve lasciare spazio alla concretezza dell'età adulta. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo finora su Ragazzo divora universo e quando uscirà su Netflix.

Ragazzo divora universo: la trama

Un'epica storia di formazione ambientata a Brisbane negli anni '80, in cui la magia e l'innocenza della giovinezza si intrecciano alla brutale realtà del mondo adulto. Un padre perduto, un fratello muto e una madre tossicodipendente in recupero, un padrino che spaccia eroina e un famigerato criminale come babysitter. Eli Bell cerca di seguire il proprio cuore per diventare una persona migliore, ma il destino continua a disseminare ostacoli sul suo cammino. Adattata dall'iconico romanzo australiano di Trent Dalton, Ragazzo divora universo esplora la storia di un ragazzino che diventa uomo, del bene che si confonde con il male e della quotidianità che diventa straordinarietà.

Ragazzo divora universo: chi c'è nel cast

Il cast della serie Ragazzo divora universo è composto da: Bryan Brown, Anthony LaPaglia, Deborah Mailman, Simon Baker, Travis Fimmel, Phoebe Tonkin, Felix Cameron, Sophie Wilde, Lee Tiger Halley e Zac Burgess.

Ragazzo divora universo: il trailer

Ragazzo divora universo: quando esce su Netflix

Ragazzo divora universo uscirà su Netflix l'11 gennaio 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.