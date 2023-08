Ragnarok 3, arriva il trailer del gran finale di serie

Ragnarok sta per tornare su Netflix con la sua terza e ultima stagione. La serie fantasy norvegese è pronta, infatti, a rilasciare i suoi ultimi episodi e dare un finale a questa amatissima serie epica scandinava. Ma cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi? E quando debutteranno su Netflix? Buttiamo intanto un occhio al trailer ufficiale e scopriamo quando arriverà su Netflix il gran finale di Ragnarok.

La trama di Ragnarok

Ragnarok è un dramma di formazione che si basa sulla mitologia scandinava espandendola da una prospettiva nuova e inaspettata. La serie è ambientata nella piccola città immaginaria di Edda, situata nella vasta e spettacolare natura norvegese. La storia si concentra sugli abitanti di Edda, alcuni dei quali potrebbero non essere chi dicono di essere. Insieme a loro osserviamo un mondo scosso da cambiamenti drastici come lo scioglimento dei ghiacci polari, inverni caldi e violenti diluvi. Alcuni potrebbero dire che siamo sull'orlo di un altro Ragnarok. A meno che qualcuno non intervenga in tempo.

Cosa aspettarsi dalla terza e ultima stagione di Ragnarok

La terza stagione di Ragnarok gira attorno al compito del protagonista della serie, un18enne che si rende conto di essere il prescelto della sua comunità con il compito di battersi contro un antico nemico molto potente. Magne, questo il nome del ragazzo, dovrà cercare di combattere il nemico e conciliare i suoi compiti da prescelto con il suo essere un giovane adolescente innamorato. Questo, per lui, sarà un viaggio di formazione verso l'età adulta alla scoperta di se stesso e delle sue capacità.

Ragnarok 3: il trailer ufficiale

Quando esce Ragnarok 3 su Netflix

Gli ultimi sei episodi di Ragnarok, che mettono fine a questa storia fantasy di origine norvegese, arriveranno su Netflix il prossimo 24 agosto 2023.