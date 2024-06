La serie sullo stupro che tutti stanno guardando su Netflix

Raising Voices

È uscita su Netflix il 31 maggio e fin dal suo debutto ha saputo catturare l'attenzione del pubblico al punto da diventare la serie più vista su Netflix in Italia. Parliamo di Raising Voices, la serie spagnola che affronta il delicatissimo tema della violenza sessuale e, senza fronzoli, racconta il dramma dello stupro e le difficoltà psicologiche, relazionali e sociali di una generazione forte ma fragilissima come la z.

Raising Voices, scritta e diretta dal giornalista e sceneggiatore Miguel Sáez Carral e ispirata al suo stesso romanzo omonimo, è una serie di denuncia ma anche un titolo estremamente educativo per i giovanissimi e i loro genitori sui temi dello stupro, del suicidio, del sextortion e di quanto sia difficile per una giovane donna al giorno d'oggi essere libera di esprimere se stessa, la propria sessualità e, soprattutto, sentirsi al sicuro.

La storia raccontata è quella di Alma, una diciassettenne alle prese con i tipici problemi della sua età come gli amori non corrisposti, la voglia di essere ribelle e libera, i problemi con i genitori e con lo studio. La sua vita sembra corrispondere a quella di tante altre ragazze della sua età finché un giorno, dopo una festa, si ritrova a subire una violenza sessuale che le cambierà la vita per sempre. La normalità per lei non esiste più e la serie spinge il pubblico a interrogarsi su molti aspetti tra cui qual è la verità dietro le accuse della giovane, chi è la vera vittima dell'accaduto e come trovare il coraggio di uscire da situazioni come questa.

Ad attirare di più l'attenzione su Raising Voices è sicuramente il tema trattato da questa serie che, risulta tecnicamente ben fatta ma anche piuttosto dura da digerire, soprattutto perché non ha paura di essere esplicita anche nel mostrare il punto più basso a cui l'essere umano può arrivare. La narrazione è piuttosto lenta e si prende tutto il tempo per analizzare i vissuti e la crescita di ogni singolo personaggio coinvolto ed è un aspetto apprezzabile della serie anche se bisogna ammettere che appesantisce un po' la visione. Diciamo che Raising Voices non è una serie perfetta ma riesce perfettamente a lanciare i messaggi che vuole e farli fuoriuscire dallo schermo. In questo centra il suo obiettivo.

Molto interessante è lo spunto riflessivo su quanto sia difficile essere genitori al giorno d'oggi e quanto il senso di protezione di una mamma o un papà possa essere confuso, da un adolescente, come segno di oppressione e mancanza di fiducia nei propri confronti. E da questo punto di vista sembra proprio che questa serie sia stata fatta per i ragazzi tanto quanto per i loro genitori. I più giovani, vedendola, potranno trovare conforto, risposte, sentirsi meno soli e avere strumenti per affrontare situazioni dalle quali sembra non ci sia via d'uscita e gli adulti avranno modo di entrare un po' di più nel mondo dei loro figli e capire quanta sofferenza c'è dietro i loro silenzi e i volti imbronciati.

Raising Voices è la serie di cui avevamo bisogno in questo particolare momento storico, è il titolo che riesce a parlare a tutti, uomini e donne, giovani e meno giovani e, per chi trova il coraggio di andare avanti in questa visione emotivamente complicata ma per certi versi necessaria, la ricompensa sarà grande.

Intensa, audace, profonda, Raising Voices è una serie che osa ed è vincente proprio per questo.

Voto 7,6