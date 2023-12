Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, trama e quando esce su Netflix

Da Zack Snyder, il cineasta di 300, L'uomo d'acciaio e Army of the Dead arriva su Netflix Rebel Moon, un evento epico tra scienza e fantasy la cui realizzazione ha richiesto decenni di lavoro. Si tratta di una saga fantascientifica composta da due film, il primo in programma per debuttare su Netflix il 22 dicembre 2023 e il secondo previsto per il prossimo anno. Ma cosa sappiamo sulla seconda parte di Rebel Moon? E soprattutto, quando uscirà? Una cosa è certa, il titolo della seconda parte di questa saga sci-fi di Snider è La Sfregiatrice e uscirà a primavera 2024. Ma scopriamo quando nello specifico e cosa dobbiamo aspettarci.

Rebel Moon - Parte 2: : la trama

Il secondo film della saga Rebel Moon riprenderà la storia da dove viene lasciata alla fine del primo film. Ci troviamo in una galassia immaginaria e gli eserciti del tirannico Regent Balisarius minacciano un tranquillo insediamento su una luna ai confini dell'universo. Qui la misteriosa straniera Kora (Sofia Boutella) diventa l'unica speranza di sopravvivenza e riceve l'incarico di scovare abili combattenti per affrontare con lei il compito impossibile di battersi contro un avversario così potente. Kora raduna una manciata di guerrieri in una piccola banda composta da reietti, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da numerosi pianeti e accomunati da tanta voglia di redimersi e vendicarsi. Mentre l'ombra oscura di tutto un impero incombe sulla luna che meno se l'aspetta, un nuovo esercito di eroi prende forma.

Rebel Moon - Parte 2: : quando esce su Netflix

Rebel Moon 2 uscirà su Netflix il 19 aprile 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.