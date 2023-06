Schwarzenegger su Netflix accende un fuoco dentro

Arnold Schwarzenegger

Mettetevi comodi, aprite cuore e mente, abbandonate ogni forma di pregiudizio e preparatevi a iniziare, su Netflix, un viaggio incredibile nella vita di uno dei personaggi più camaleontici, carismatici e perseveranti della storia contemporanea, Arnold Schwarzenegger. Questo viaggio, raccontato dalla docu-serie Netflix, Arnold, vi lascerà ipnotizzati, pronti ad assorbire anche solo una minima parte della personalità da combattente di Schwarzenegger, del suo spirito irrefrenabile di essere sempre il migliore, della sua voglia di raggiungere ogni volta una nuova vetta per rendere la sua vita esattamente come l'aveva sempre immaginata.

Inizia tutto dalla vita semplice di un paesino dell'Austria, troppo stretto per un bambino che già sapeva di essere destinato a qualcosa di più grande e da una famiglia rigida ma con grandi ideali, figlia di una guerra che l'aveva forgiata e allo stesso tempo destinata alla rovina. E così, Arnold è cresciuto con la competizione nel sangue, con il dover dimostrare a suo padre di avere sempre una missione e di essere più forte e coraggioso di suo fratello. Uno spirito competitivo, quello di Schwarzenegger, che poi l'ha reso uno dei bodybuilder più iconici della storia, uno degli attori d'azione più leggendari di Hollywood e un grande politico.

Ciò che emerge dalla visione di questa serie dove lo stesso Schwarzenegger, oggi 75enne, si racconta ripensando al suo passato, è quanto quella mentalità da vincente e l'aver sempre avuto una visione chiara di ciò che sarebbe voluto diventare, è una miccia che può davvero rivoluzionare la vita e che in Schwarzenegger non si è mai spenta, anzi, è diventata contagiosa per tutti quelli che lo hanno circondato. Così, quel ragazzo austriaco che voleva essere Hercules proprio come il suo idolo Reg Park, lo è diventato davvero dominando per 10 anni il mondo del bodybuilding, facendo lo stesso a Hollywood e finendo, infine, anche ai vertici della politica americana come governatore di quello Stato, la California, che lo aveva accolto da ragazzino, quando andava ad allenarsi alla leggendaria Gold Gym con i più grandi bodybuilder del mondo.

A stupire di questa docu-serie che, in tre episodi, racconta le tre grandi carriere di Schwarzenegger, sportiva, artistica e politica, tre aree in cui Arnold ha brillato grazie a quella mentalità da vincente e quella forza di volontà che non l'ha mai abbandonato neanche quando il suo fisico non era abbastanza grosso e definito o il suo accento tedesco troppo marcato per un ruolo da protagonista in un film, è il messaggio che viene fuori da questo titolo Netflix: continuate a migliorarvi, abbiate sempre una "missione", immaginate il vostro futuro e andate sempre avanti.

Arnold è una docu-serie che ispira, apre gli occhi, accende un fuoco dentro al punto che dopo averla vista è impossibile non sentirsi travolti dall'adrenalina, da una carica incredibile, dalla voglia di iniziare a immaginare il proprio futuro da campioni proprio come aveva fatto quel bambino austriaco che, nel silenzio dei boschi in cui giocava, si vedeva già come un eroe e lo è diventato davvero.

Voto: 7 e mezzo