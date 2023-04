Ossessione è la serie Netflix che chiunque abbia mai tradito dovrebbe guardare

Ossessione

Di serie tv che hanno provato a raccontare il tradimento ce ne sono tante, da titoli che hanno esplorato l'aspetto più erotico della vita adultera, come Sex/Life, a quelli che, invece, hanno voluto spingere lo spettatore a una riflessione molto profonda su ciò che comporta il tradire sessualmente, psicologicamente, sentimentalmente qualcun altro oltre che se stessi come, ad esempio Fedeltà o The Affair. E dopo il successo di queste serie, Netflix ha deciso di puntare ancora su questo genere di racconto tra l'erotico e il romantico, un racconto che in qualche modo accomuna tutti, dalle vittime del tradimento ai carnefici, da chi non ha mai vissuto questa esperienza emotiva a chi, invece, ne è stato travolto e lo ha fatto con una nuova serie tv, Ossessione. Diretta da Glenn Leyburn e Lisa Barros D’Sa, Ossessione è un racconto in quattro episodi che sviscera l'idea di tradimento, mette in discussione questo concetto, lo critica, lo difende, lo contraddice e, soprattutto, ne mostra le conseguenze nella vita propria e di quella degli altri.

Ossessione è la nuova serie Netflix con la trama ispirata al romanzo omonimo di Morgan Lloyd Malcolm, che chiunque abbia mai tradito o solo pensato di tradire il proprio partner dovrebbe guardare. Funge quasi da campanello d'allarme, da scossone, da secchio d'acqua gelata in faccia. Questa serie, che vanta una fotografia dai toni olivastri che corrode l'immagine così come corrode il cuore di chi la guarda, entra dentro, sotto pelle, si insinua nelle crepe di una mente e un cuore già danneggiati da amori e dolori passati e coinvolge il pubblico che trova nella storia "malata" di Anna e William quasi un conforto, la conferma che, al mondo, non si è gli unici "rotti" dentro.

Raccontando la storia di un amore clandestino che diventa un'ossessione al punto da stravolgere la vita di chi lo vive in prima persona, e chi ne subisce le onde d'urto, questo titolo Netflix spinge a riflettere su quanto sia labile il confine tra giusto e sbagliato, tra amore e morte, tra immaginazione e realtà. Con un racconto che si dispiega tra pause descrittive e momenti d'azione, Ossessione ha una trama che travolge, che spazia tra rallentamenti e accelerazioni, a volte un po' troppo repentine, che presenta personaggi funzionali al racconto che girano tutti intorno ai due grandi protagonisti della serie, Anna, una ragazza con un passato misterioso alle spalle di cui tutti gli uomini sembrano innamorarsi al primo sguardo e William uno stimatissimo chirurgo dalla doppia personalità. Se all'inizio convince poco, Ossessione è una di quelle serie che ha bisogno di sedimentarsi un po' nella mente dello spettatore per esprimere tutto il suo potenziale e più si va avanti nella sua visione più trascina dentro alla storia, rende complici, quasi ossessionati da ciò che si sta vedendo.

Intensa, profonda, erotica e da vedere non a cuor leggero, Ossessione è la nuova serie Netflix da non perdere, il titolo da scegliere per uno di quei giorni in cui si ha voglia di guardarsi dentro, fare un esame di coscienza e anche soffrire un po'. E dopo questa sofferenza interiore non potrà che esserci una rinascita.

Voto: 7