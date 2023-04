The Diplomat su Netflix mostra il dietro le quinte di una donna al potere

The Diplomat, Keri Russell

Riuscire a raccontare, in modo realistico, il mondo interiore di una donna che viene catapultata al potere con un ruolo di leadership che non era psicologicamente preparata a svolgere, non è sempre facile. Spesso, infatti, questa fase di adattamento, nelle serie tv, viene tagliata per mostrare solo il lato bello di avere un donna al picco della sua carriera, il lato più glamour, appariscente. Tacchi alti, tailleur, rossetto rosso, sicurezza di sé, assertività, relazioni sexy, tutti elementi imprescindibili per un ruolo di rilevanza sociale o perlomeno secondo l'immagine pubblica. Quello che manca, però, solitamente in questo genere di racconti al femminile, è il mostrare il lato nascosto di una donna leader, le sue insicurezze, il suo senso di inadeguatezza, il suo aver bisogno dell'appoggio, a volte, di un uomo.

Netflix ha scelto di raccontare la storia di una donna al potere mostrandone, però, il dietro le quinte, l'aspetto più sconosciuto, la fragilità e il dubbio di non essere in grado di poter fare delle scelte importanti, imporsi in un mondo solitamente dominato dagli uomini, farsi ascoltare e fare un buon lavoro di squadra. Ed era ora. La piattaforma di streaming, infatti, ha scelto di puntare tutto su un racconto intimo e controverso di una donna leader e lo ha fatto con la nuova serie The Diplomat con protagonista Keri Russell nei panni di un'ambasciatrice americana che viene scelta, a sua insaputa, per diventare la nuova vice-presidente degli Stati Uniti.

The Diplomat è un thriller politico che pur affrontando un tema molto attuale e interessante, come quello di una leadership tutta al femminile, non lascia senza parole, non resta particolarmente impresso anche se, allo stesso tempo, ci regala un bellissimo ritratto del senso di inadeguatezza di chi viene messo in una posizione che merita di ricoprire ma che non sa come gestire. Per una volta, in una serie tv, non vediamo come protagonista una donna imperturbabile, sicura di sé, in tailleur e tacchi pronta a mostrare a tutti il suo valore ma una donna per certi versi insicura, piena di dubbi su se stessa, che si mette in dubbio e che è troppo abituata a stare nell'ombra per sentirsi a suo agio nella luce. Vediamo una donna realisticamente ritratta a cui tantissime spettatrici potranno ritrovarsi e in questo, la scelta di Netflix di portare avanti un racconto meno hollywoodiano e più con i piedi per terra è non solo apprezzabile ma anche ben riuscito.

Al di là dell'evoluzione del personaggio interpretato da una brava Keri Russell che ci regala belle performance ma anche bellissime riflessioni sul concetto di matrimonio e cosa comporti essere moglie di un uomo ingombrante, The Diplomat si perde in scene eccessivamente prive di azione e piuttosto difficili da seguire con attenzione. È bello vedere che questa serie torna a puntare molto sui dialoghi ma questi, spesso, sono troppo settoriali e "freddi" da poter coinvolgere a sufficienza il pubblico.

Tirando le somme, possiamo considerare The Diplomat un buon tentativo di racconto dell'evoluzione, delle difficoltà e della crescita personale di una donna al potere ma un titolo non troppo di spicco da diventare imperdibile.

Lavoro riuscito solo per metà.

Voto: 6