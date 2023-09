Virgin River 5, la serie romantica che piace ma non brilla

Arrivano su Netflix giovedì 7 settembre i primi 10 episodi della quinta stagione della seguitissima serie romance Virgin River. Come spesso successo ultimamente, la piattaforma rilascerà in un secondo momento i due episodi finali di questa nuova stagione, in cui ritroviamo tutti i maggiori protagonisti a iniziare dall’infermiera Mel, interpretata daAlexandra Breckenridge al suo amato Jack interpretato da Martin Henderson. Ritroveremo poi Hope (Annette O’Toole); “Doc” (Tim Matheson); Preacher(Colin Lawrence);Brady (Benjamin Hollingsworth); Charmaine (Lauren Hammersley); Lizzy (Sarah Dugdale) Brie (Zibby Allen); Denny (Kai Bradbury). Tra le new entry troviamo Kandyse McClure nel ruolo di Kaya.

Virgin River 5, la trama

Non c’è pace per Mel e Jack. Ora che la verità è venuta fuori e che Jack sa di non essere il padre dei gemelli di Charmain, la travagliata coppia potrebbe godersi l’attesa della bambina che porta in grembo Mel, ma i guai sono sempre dietro l’angolo a Virgin River. Un villaggio incastonato in un paesaggio da sogno, tra boschi, vette, fiumi e laghi cristallini, in cui però ogni abitante deve affrontare complesse vicende esistenziali. Al centro di questa nuova stagione di Virgin River ci saranno, oltre alle vicende di Mel e Jack, la grandi difficoltà di Hope che dopo la malattia si rende conto di perdere la fiducia dei suoi concittadini come sindaca, e quelle di Doc che si ritrova a fronteggiare un problema di salute dovendo decidere per il futuro del suo studio, ma anche a dover affrontare un passato doloroso. Molto importante sarà anche la linea narrativa di cui è protagonista il personaggio di Brie, che si ritroverà a gestire una situazione difficile e anche un triangolo amoroso. Ma dai guai a Virgin River non sono esenti neanche i più giovani, infatti Denny e Lizzy ci riserveranno sorprese, mentre vedremo anche formarsi una coppia improbabile, che pure sembra funzionare.

Virgin River 5, la recensione

Virgin River cambia lo showrunner per questa quinta stagione, ma non si allontana dal format che tanto successo ha avuto tra il pubblico di Netflix. La serie continua a seguire le tormentate vicende dei personaggi in una sorta di melodrammone che è un patchwork di esistenze, guai, errori e sfide da superare, ma raccontati in modo che tutto alla fine risulti rassicurante, avvolgente e consolatorio, proprio come una bella trapunta nel cuore dell’inverno. Tutto concorre alla sensazione che, nonostante difficoltà, problemi, e addirittura catastrofi naturali, tutto andrà bene, perché si può fare sempre affidamento su se stessi e sulla propria forza di volontà, e su una piccola comunità di gente bersagliata dal destino ma di grande cuore.

In Virgin River 5 c’è anche un passaggio in cui tutto questo viene spiegato perfettamente da uno dei personaggi, Brie, a cui, a un certo punto della sua difficile battaglia, viene affidata una sorta di lunga enunciazione della filosofia che pervade un po’ tutta la serie: gli eroi del quotidiano, il coraggio di affrontare la vita e la fiducia di poter superare gli ostacoli, l’eroismo di chi sceglie sempre di stare dalla parte giusta a ogni costo e, insomma, l’ottimismo della volontà.

Questa è Virgin River sin da quando la conosciamo, sin da quando abbiamo seguito l’approdo dell’infermiera e giovane vedova Mel su queste rigogliose e fiabesche montagne, e questo è quello che ritroviamo anche in questo nuovo capitolo. In cui però c’è un passaggio in cui le vicende personalissime, che nelle precendenti stagioni hanno sempre surclassato quelle relative ai problemi più ‘pubblici’, comunitari,( come quelli relativi all’ attività criminale della segheria), trovano il loro equilibrio, e le vicende individuali diventano un tutt’uno con quelle della comunità. A fonderle è una calamità naturale: l’incendio che minaccia di cancellare la cittadina. La mobilitazione per salvare vite e destini spinge tutti i personaggi coinvolti e gli sceneggiatori che li hanno scritti, a fare un salto, a esporsi, a tirare fuori le proprie caratteristiche e singolarità in un modo più deciso. Dura poco, ma sicuramente l’azione a cui sono costretti ne tratteggia molto meglio del solito le complessità. Come da tradizione, non mancano nemmeno in questi primi 10 episodi della quinta stagione i colpi di scena sul finale e sul finalissimo, a cui Virgin River ci ha abituato. La serie piacerà a chi la segue con soddisfazione dal 2019 e continuerà anche con questa nuova stagione a lasciare freddo chi non ne comprende fino in fondo il successo.

Voto: 6