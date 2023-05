La regina Carlotta e il cameo di Julia Quinn che in pochi hanno notato

Sì in La regina Carlotta c'è un cameo di Julia Quinn, l'autrice dei libri da cui è tratto Bridgerton (e non se ne era accorto quasi nessuno). Ad annunciare ai fan della serie romantica scritta da Shonda Rhimes, che la scrittrice ha fatto un cameo tra una scena e l'altra della storia di Carltta e Giorgio III è stata la stessa Quinn che sul suo profilo Instagram ha postato una foto in costume tratta proprio da La regina Carlotta.

La regina Carlotta: il cameo inaspettato di Julia Quinn

Dopo l'enorme successo delle prime due stagioni di Bridgerton, nate proprio da un'intuizione di Shonda Rhimes, cioè che una saga di romanzi rosa di Julia Quinn potesse diventare una grande e longeva serie tv, la sceneggiatrice e produttrice americana, firma di molte delle serie più di successo dell'ultimo decennio, a partire da Grey's Anatomy e fino ad arrivare a La regina Carlotta, ha deciso di ampliare l'universo di Bridgerton con un prequel che approfondisse il personaggio secondario ma molto affascinante della regina Carlotta e la nascita del suo amore per re Giorgio III. Oltre alla storia tra il re e la regina, questa serie ha approfondito anche altri personaggi di Bridgerton come Agatha Danbury e il suo matrimonio con Lord Danbury e anche il personaggio di Lady Violet Bridgerton, mamma di Daphne ed Anthony. E per dare un po' di colore a questa serie che dà spazio a tanti personaggi secondari di Bridgerton c'è stata anche la decisione di inserire un cameo dell'ideatrice di questo mondo, Julia Quinn che appare in una scena quasi inosservata.

Il cameo è nel sesto e ultimo episodio della serie, quello che regala al pubblico un finale emozionante e romanticissimo. E proprio a un passo dal suo finale, appare Julia Quinn in abito tipico del periodo della Reggenza e con tanto di cappellino e parrucca bionda. E voi, ve ne eravate accorti?