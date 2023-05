La regina Carlotta, chi c'è di Bridgerton e le curiosità sulla trama

Manca pochissimo all'uscita dello spin-off di Bridgerton, La regina Carlotta, che tutti i fan della saga romantica di Shonda Rhimes stanno aspettando. Questo prequel, tutto dedicato al personaggio della regina Carlotta, racconterà, in 6 episodi, la storia dell'ascesa al potere di una diciassettenne diventata poi regina del Regno Unito e la nascita di un amore molto profondo e tenero, quello con suo marito George. Questo spin-off, scritto e prodotto da Shonda Rhimes, è una vera e propria appendice che amplia l'universo di Bridgerton dandogli nuove sfumature. Viene mantenuta la stessa leggerezza e stile della serie originale, però, La regina Carlotta fa un passo in avanti rispetto a Bridgerton andando più in profondità e proponendo una maggiore evoluzione dei personaggi. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa serie e quali sono i personaggi di Bridgerton che coinvolti anche nella trama de La regina Carlotta? Scopriamolo insieme.

La regina Carlotta, cosa aspettarsi

Se siete curiosi di sapere come sarà La regina Carlotta aspettatevi una serie ancora più bella dell'originale. Come accade poche volte, uno spin-off riesce a superare, in fatto di qualità, la serie a cui si ispira e lo fa con grande grazia e profondità. La regina Carlotta è un racconto d'amore non sdolcinato ma vero, reale, tangibile, una storia femminile e femminista in pieno stile Shonda Rhimes che sa esattamente come raccontare l'universo femminile sullo schermo.

La regina Carlotta, quali personaggi di Bridgerton sono coinvolti

I personaggi di Bridgerton che appaiono ne La regina Carlotta sono diversi. Oltre al personaggio principale della storia, appunto Carlotta che vediamo sia nella sua versione da diciassettenne appena salita al trono, sia in quella contemporanea di regina, sola che aspetta l'arrivo di un erede al trono, ci sono anche Lady Danbury che ha un ruolo importante nella storia e veniamo a scoprire come è entrata in società e come è diventata amica della regina. Un altro personaggio importante di Bridgerton che torna anche nello spin-off è Violet Bridgerton, la mamma di Daphne, Anthony e dei loro fratelli protagonisti dell'intera saga tratta dai romanzi di Julia Quinn. Su questo personaggio verrà fatta una bella riflessione e la vedremo sia bambina, conoscendo anche suo padre, che sarà importante per un particolare risvolto di trama, che nella sua versione adulta da vedova alle prese con figli grandi da promettere in matrimonio.

Quando esce La regina Carlotta su Netflix

La regina Carlotta debutterà su Netflix il prossimo 4 maggio 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.