La regina Carlotta, Reylods è morto?

Cosa ne è stato di Reynolds alla fine de La regina Carlotta? È una domanda che tutti i fan della serie Netflix si stanno facendo da quando hanno visto l'ultimo episodio dello spin-off di Bridgerton che da un lato ha lasciato con un mare di lacrime negli occhi e dall'altro con un bel mistero da risolvere, e cioè che fine ha fatto Reynolds, la guardia del corpo del re Giorgio III e fidanzato di Brimsley, servitore, invece, della regina Carlotta. Ma Reynolds è morto come stanno supponendo molti oppure è semplicemente uscito di scena per altri motivi? A darci una spiegazione su questo dilemma è la stessa sceneggiatrice della serie, Shonda Rhimes che ha svelato tutta la verità sul personaggio di Reynolds che nel finale de La regina Carlotta c'è solo nei dolci ricordi del suo fidanzato.

La regina Carlotta, Reynolds è morto?

La scena struggente e romanticissima che ha lanciato questo dilemma legato alla presunta morte del personaggio di Reynolds ne La regina Carlotta è quella dell'ultimo episodio dove vediamo la versione adulta di Brimsley ballare da solo in ricordo del ballo fatto insieme al suo Reynolds nel terzo episodio della serie. Una scena che ha emozionato tutti e lasciato anche l'amaro in bocca perché ha fatto intendere che nel presente di Brimsley, Reynolds non c'è più. Ma è morto oppure ha solo abbandonato il suo ruolo di servitore del re? A rispondere a questa domanda è stata Shonda Rhimes che, nel suo sito Shondaland.com ha chiarito le cose una volta per tutte svelando che Reynolds non è morto.

"Molte persone mi chiedono: "Reynolds è morto"? No, non è morto e potrei scrivere molto su questo - ha affermato Shonda Rhimes -. Brimsley alla fine è da solo perché l'idea che si voleva trasmettere a pubblico era quella che il servizio alla corona, alla fine, aveva preso il sopravvento sulla vita privata dei due uomini".

Quindi, per la gioia di molti, Reynolds non è morto ma si è allontanato dal suo amore perché a prendere il sopravvento è stato il senso di lealtà nei confronti di re Carlo III e questo l'ha portato a separarsi da Brimsley. Anche in Bridgerton, infatti, vediamo che la regina Carlotta vive da sola e lontana da suo marito Giorgio che non viene mai mostrato. Dopo questo spin-off, però, possiamo immaginare che in Bridgerton 3 potrebbero essere inserite nuove scene dove appariranno sia Giorgio III che Reynolds, magari quest'ultimo insieme a Brimsley.