La Regina Carlotta: com'è finita tra Brimsley e Reynolds? Lo rivela una scena tagliata

La regina Carlotta è attualmente la serie Netflix più vista al mondo, un successo incredibile per lo spin-off di Bridgerton che racconta la storia dell'amore tra una diciassettenne e un re con problemi di salute mentale. Ma al di là della bellezza della serie e della sua storia principale, ci sono due personaggi che sono entrati nel cuore del pubblico insieme a Carlotta e Giorgio, e cioè i loro servitori, Brimsley e Reynolds. Innamoratissimi e sempre pronti a spalleggiarsi, nel futuro questa coppia è pervasa da un alone di mistero in quanto il personaggio di Reynolds scompare letteralmente senza che venga mai spiegato il perché. Ma che fine ha fatto Reynolds? E perché non c'è ne futuro di Brimsley? Scopriamolo insieme.

La regina Carlotta, che fine ha fatto Reynolds?

Nel finale de La regina Carlotta viene mostrato un Brimsley solo ma qual è stato il destino del suo fidanzato? Perché non è più al suo fianco? A porsi le stesse domande è l'attore ch interpreta Brismey nella sua versione più giovane, Sam Clemmett che in un'intervista a RadioTimes ha ammesso che lui stesso vorrebbe sapere come è finita tra Brimsley e Reynolds.

"Ci sono delle domande in sospeso sulla nostra storia e da quando abbiamo visto l'episodio finale della serie ci siamo chiesti tutti: "Che fine ha fatto? Dov'è?" A me piacerebbe scoprirlo anche se c'è Freddie Dennis (l'attore di Reynolds) che scherza sempre sul fatto che si stia godendo il suo riposo alle Maldive".

Ma a svelarci dei dettagli in più sul destino di Reynolds è Hugh Sachs, l'attore di Brimsley nella sua versione adulta che in un'intervista con Vulture ha parlato di una scena tagliata che avrebbe spiegato tutta la verità sul destino di Reynolds. Questa scena, però, è stata eliminata dal copione e mai filmata.

"C'era una scena che è stata tagliata e non abbiamo mai filmato dove io (cioè Brimsley adulto) avrei incontrato il vecchio Reynolds - racconta Sachs -. Era l'amroe della sua vita ma non potevano stare insieme in quanto all'epoca essere gay era reato. Il loro incontro, in quella scena, non sarebbe stato un momento tossico ma d'amore".