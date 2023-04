Regina Cleopatra, la serie Netflix sommersa dalle critiche: "Va contro i principi islamici"

La nuova serie Netflix dedicata alla storia della Regina Cleopatra sta facendo parlare di sé ancora prima del suo debutto sulla piattaforma di streaming. E non tanto per la sua trama e la curiosità nel vedere come Netflix ha deciso di adattare, in versione seriale, la vita di un personaggio storico del calibro della Regina Cleopatra, quanto per le polemiche che si sono scatenate, in Egitto, dopo l'uscita del trailer di questa nuova docu-serie Netflix. Regina Cleopatra, infatti, è stata definita, dall'avvocato egiziano Mahmoud al-Semary, che ha fatto causa a Netflix, un vero e proprio "crimine" nonché un titolo che promuove afrocentrismo e, di conseguenza, contrario ai principi islamici. Ma entriamo più nel dettaglio per capire meglio come si è scatenato questo dibattito internazionale sulla Regina Cleopatra di Netflix.

La trama di Regina Cleopatra

La produttrice esecutiva Jada Pinkett Smith presenta una docu-serie sulla vita di note e leggendarie regine africane. Questa stagione si concentra sulla regina Cleopatra, la più famosa, potente e incompresa donna del mondo, oltre che una regina audace, la cui bellezza e legami amorosi finirono per oscurare il suo vero punto di forza: l'intelletto. Il retaggio di Cleopatra è stato oggetto di molti dibattiti accademici, perlopiù ignorati dal mondo di Hollywood. Ma ora questa serie riconsidera questo lato affascinante della sua storia.

Regina Cleopatra: l'Egitto fa causa a Netflix, la polemica

L'Egitto ha fatto causa a Netflix dopo aver visto il trailer di Regina Cleopatra. A spiegare i motivi di questo disappunto da parte degli egiziani è stato l'avvocato Mahmoud al-Semary che ha incolpato i vertici del colosso dello streaming di aver dato il via libera per la realizzazione di un prodotto seriale afrocentrico, comportamento che da loro è considerata un vero e proprio "crimine". Secondo l'avvocato, infatti, la trama della serie sarebbe lontana dalla vera storia di Cleopatra contraddicendo la storia e promuovendo, così, l'afrocentrismo. L'accusa è quella di "contraffazione" e la mossa degli egiziani è quella di scagliarsi contro la serie per preservare la propria identità nazionale e cultura.

A commentare questa polemica internazionale è stato anche l'archeologo Zahi Hawass che, al giornale locale al-Masry al-Youm, ha denunciato Netflix per aver "falsificato i fatti storici con un'opera che non è fedele alla storia vera" e in un documentario la fedeltà storica è imprescindibile. Inoltre, la scelta di un'attrice di colore per rappresentare Cleopatra, secondo Hawass, è una mossa per "distorcere la storia e riscriverla".

Netflix, per il momento, non ha rilasciato dichiarazioni sulla vicenda.

Quando esce Cleopatra su Netflix

La docu-serie Regina Cleopatra debutterà su Netflix il prossimo 10 maggio 2023.