Regina Cleopatra, cosa aspettarsi dalla nuova (e criticatissima) docu-serie Netflix

La conosciamo come la serie delle polemiche, quella che ha portato l'avvocato egiziano Mahmoud al-Semary a fare causa al colosso dello streaming definendo questo racconto su Cleopatra afrocentrico, criminale e una contraffazione della storia che va contro i principi islamici, il tutto perché Netflix ha scelto di far interpretare il personaggio della regina Cleopatra da un'attrice di colore. Ma al di là delle polemiche, cosa dobbiamo aspettarci da questa docu-serie di quattro episodi nata dalla mente della produttrice esecutiva Jada Pinkett Smith che rientra in un più ampio racconto della vita di note e leggendarie regine africane? E quando debutterà questa serie su Netflix? Scopriamolo insieme.

Regina Cleopatra, cosa aspettarsi

La produttrice esecutiva Jada Pinkett Smith presenta una docuserie sulla vita di note e leggendarie regine africane. Questa stagione si concentra sulla regina Cleopatra, la più famosa, potente e incompresa donna del mondo, oltre che una regina audace, la cui bellezza e legami amorosi finirono per oscurare il suo vero punto di forza: l'intelletto. Cleopatra è diventata un mito, costantemente arricchito e rivisitato nel corso della storia. Ora la nostra serie rivaluta la sua irresistibile storia, il suo genio politico e le problematiche relative al suo retaggio, che rimangono oggetto di molti dibattiti.

Quando esce Regina Cleopatra su Netflix

La docu-serie Regina Cleopatra debutta su Netflix il prossimo 10 maggio 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.