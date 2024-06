Respira, il nuovo Grey's Anatomy spagnolo di Netflix: trama e quando esce

Su Netflix sta per arrivare quella che possiamo considerare la versione spagnola di Grey's Anatomy, un medical drama, diretto da Carlos Montero, con tantissimi volti noti del piccolo schermo pronto a emozionare e coinvolgere il pubblico. Si intitola Respira ed è una serie drammatica di 8 episodi ambientata nell'ospedale pubblico Joaquín Sorolla di Valencia che racconta storie di medici e specializzandi tra le mura dell'ospedale tra ritmi frenetici, sogni, amori, delusioni e tanto altro ancora.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo medical drama di Netflix.

Respira: la trama

Il Joaquín Sorolla di Valencia è molto più di un ospedale pubblico dove ogni giorno si salvano vite umane. Medici e specializzandi lavorano senza sosta ai ritmi frenetici del pronto soccorso, dove tensioni, emozioni e persino il desiderio fanno battere il cuore al personale che vive sempre di più sul filo del rasoio. L'arrivo di un'illustre paziente punta i riflettori sulla situazione complicata del sistema sanitario pubblico, accendendo la miccia di quello che diventerà uno sciopero drastico e senza precedenti.

Respira: chi c'è nel cast

Il cast di Respira è composto da tantissimi volti noti del piccolo schermo, protagonisti di alcune delle serie più amate degli ultimi anni da La casa di carta a Elite, fino a passare per Vis a Vis a Berlino. Tra gli interpreti principali della serie troviamo infatti Najwa Nimri (Vis a Vis, La casa di carta, Berlino) nei panni di Patricia, Aitana Sánchez-Gijón (Velvet, Madres Paralelas) in quelli di Pilar, Blanca Suárez (Le ragazze del centralino) che interpreta Jessica, Manu Ríos (Elite) nei panni di Biel, Alfonso Bassave (Inside Love) come Lluis e Borja Luna (Le ragazze del centralino) come Nestor.

Respira: quando esce su Netflix

Respira è atteso su Netflix prossimamente.