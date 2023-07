Respira, arriva su Netflix un medical drama con Manu Ríos dal creatore di Elite

Manu Ríos lo abbiamo appena visto recitare in una delle serie Netflix più di successo di questo 2023, In Silenzio ma l'attore spagnolo, diventato famoso grazie a Elite, sta per tornare sulla piattaforma di streaming con una nuova serie drammatica, dal co-creatore di Elite, Carlos Montero, che lo vedrà come protagonista. La serie in questione si intitola Respira ed è un medical drama spagnolo sulla vita di un gruppo di giovani specializzandi in ospedale. Oltre a lui, nel cast della serie troviamo anche altri volti noti di Netflix come Najwa Nimri de La casa di carta e Blanca Suárez de Le ragazze del centralino. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta da Respira e, soprattutto, quando debutterà su Netflix.

Respira: di cosa parla la nuova serie Netflix con Manu Rios

La storia di Respira è ambientata in un ospedale di Valencia e si incentrerà sul racconto della vita quotidiana all'interno dell'ospedale di Biel, uno dei nuovi specializzandi con il sogno di diventare un bravo medico. Nonostante i suoi turni siano massacranti, Biel vuole fare di tutto per raggiungere il suo obiettivo ma si troverà davanti a un conflitto interiore a causa di uno sciopero in ospedale dovendo scegliere tra il lottare per le sue condizioni di lavoro estenuanti e continuare a salvare vite umane. Questa serie è un racconto delle vite. di quattro giovani aspiranti medici tra responsabilità, sacrifici, duro lavoro e sogni nel cassetto.

Respira: il cast completo

Oltre a Manu Ríos, Najwa Nimri e Blanca Suárez, il cast di Respira è composto da: Borja Luna, Ana Rayo, Alfonso Bassave, Macarena de Rueda, Xoán Fórneas, Blanca Martínez, Abril Zamona, Marwa Bakhat e Victor Sáinz.

Quando esce Respira su Netflix

Non è ancora stata annunciata la data di uscita ufficiale di Respira su Netflix.