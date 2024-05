Ricchi a tutti i costi, su Netflix il nuovo film con Christian De Sica: trama e quando esce

Arriva su Netflix il sequel del film del 2022 Natale a tutti i costi con Christian De Sica e Angela Finocchiaro. Si intitola Ricchi a tutti i costi ed è un film comico pronto a debuttare sulla piattaforma di streaming e regalare al pubblico intrattenimento, risate e anche diversi spunti riflessivi. Scritto e diretto da Giovanni Bognetti, e basato sul film “Mes Très Chers Enfants” di Alexandra Leclère, Ricchi a tutti i costi vede nuovamente come protagonisti Christian De Sica e Angela Finocchiaro, insieme a Dharma Mangia Woods e Claudio Colica. Ricchi a tutti i costi è prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai per Colorado Film (Gruppo Rainbow) in associazione con Sony Pictures International Productions.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire la trama, buttare un occhio al trailer ufficiale e, soprattutto, capire quando il film debutterà su Netflix.

Ricchi a tutti i costi: la trama

Dopo il successo di Natale a tutti i costi, la famiglia Delle Fave parte per una nuova avventura a Minorca. L'obiettivo è proteggere la nonna (e la sua ricca eredità) dalle grinfie del viscido Nunzio, che ha sedotto l'anziana donna e ha in programma di sposarla, portarla con sé in Sud America e, probabilmente, farla sparire il qualche recondito anfratto del Rio delle Amazzoni. Anna trascina marito e figli in un folle piano: uccidere il futuro sposo a pochi giorni dalle nozze, per salvare la madre. Tra liti in famiglia, vecchi dissapori e tragedie sfiorate, i killer improvvisati scopriranno ancora una volta che il vero tesoro è essere una famiglia.

Ricchi a tutti i costi: il trailer

Ricchi a tutti i costi: quando esce su Netflix

Ricchi a tutti i costi sarà disponibile solo su Netflix dal 4 giugno 2024.