Perché vedere (e perché no) Ricchi a tutti i costi con Christian De Sica

Ricchi a tutti i costi

Ricchi a tutti i costi è il sequel di un film del 2022, Natale a tutti i costi, di Giuseppe Bognetti e prodotto da Iginio Straffi. Tornano a distanza di due anni Christian De Sica e Angela Finocchiaro in questa commedia degli equivoci che vede la famiglia Delle Fave alle prese con una nuova avventura a Minorca. Insieme a loro tornano anche Dharma Mangia Woods, Claudio Colica e Fioretta Mari che fa la differenza in questo film accompagnata da Ninni Bruschetta.

Ricchi a tutti i costi: la trama

La famiglia Delle Fave parte per una nuova avventura a Minorca con l'obiettivo è proteggere la nonna (e specialmente la sua ricca eredità) dalle grinfie del viscido Nunzio, che ha sedotto l'anziana donna e ha in programma di sposarla, portarla con sé in Sud America e, probabilmente, farla sparire il qualche recondito anfratto del Rio delle Amazzoni.

Anna trascina marito e figli in un folle piano: uccidere il futuro sposo a pochi giorni dalle nozze, per salvare la madre. Tra liti in famiglia, vecchi dissapori e tragedie sfiorate, i killer improvvisati scopriranno ancora una volta che il vero tesoro è essere una famiglia.

Una commedia all'italiana vecchio stile che funziona solo a tratti

Se il primo film di questa saga non ci aveva convinto per niente, con questo sequel facciamo dei passi in avanti e riusciamo a seguire la narrazione con più coinvolgimento, anche se restiamo dell'idea che questo genere di commedie all'italiana vecchio stile siano un po' obsolete nel modo di fare commedia e ironizzare su alcuni temi che, forse, al giorno d'oggi, meriterebbero un approccio diverso.

Lo svolgimento della storia è piuttosto lineare e non lascia molto spazio all'immaginazione o alle sorprese ma, dopotutto, non è una novità per le commedie di questo tipo. Però ci sarebbe piaciuto avere un po' più di colpi di scena, un'ironia più moderna e un po' più di spessore nei dialoghi e nella caratterizzazione dei personaggi. Interessante la figura di Nunzio, personaggio attorno al quale gira tutta la narrazione e bravissima Fioretta Mari che riesce ad arrivare al cuore del pubblico con il suo talento interpretativo e vestendo i panni del personaggio più interessante della storia.

Nel complesso, però, Ricchi a tutti i costi è uno di quei film che non trasmette molto, che non fa la differenza e che si fa perfino fatica a seguire fino in fondo.

A tratti la comicità riesce e questo lo si apprezza ma per il resto non aspettatevi molto da questo film che va bene se visto con il cervello spento e l'attenzione da tutt'altra parte.

Voto: 5,8