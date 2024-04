Ripley: chi è l'attrice non binaria della serie Netflix (figlia di un cantante famosissimo)

Ripley è una miniserie thriller di Netflix, debuttata lo scorso 4 aprile 2024 e già uno dei titoli più visti sulla piattaforma di streaming. Tratta dai bestseller di Patricia Highsmith di cui Tom Ripley è il protagonista, questa serie in bianco e nero e composta da 7 episodi, ha incantato il pubblico della piattaforma di streaming con una storia avvincente, un cast eccezionale e delle location mozzafiato che fanno da sfondo a una storia di truffe, identità rubate e omicidi. Ma non tutti sanno che nel cast della serie c'è un'attrice alla sua prima esperienza che è anche figlia d'arte. Suo padre, infatti, è un'icona del mondo della musica. Di chi parliamo?

Chi è Eliot Sumner, attrice non binaria della serie Ripley

Eliot Sumner è l'attrice britannica non binaria, classe 1990 e interprete del personaggio di Freddie Miler nella serie Ripley di Netflix. Un personaggio, questo, che inizialmente appare come secondario ma che poi, nel corso degli episodi, diventa chiave per lo svolgimento della storia in quanto Freddie è la prima persona a sospettare di Tom come assassino del giovane e ricco Dickie Greenleaf di cui Tom Ripley prende l'identità.

Ma chi è davvero Eliot Sumner e, soprattutto, chi è il suo papà famoso? Eliot è figlia di Sting e dell'attrice Trudie Styler. Nata a Pisa ma cresciuta in Inghilterra, Eliot ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica come cantautrice, musicista e dj. A 17 anni, infatti, Eliot ha lasciato la scuola per dedicarsi totalmente alla musica con la sua band, I Blame Coco formata da Eliot alla voce, Klas Ahlund come produttore, Emlyn Maillard come tastierista e il polistrumentista e co-produttore Al Shux. Era il 2010 quando uscì il loro primo album The Constant. Poi, però, Eliot si staccò dal gruppo iniziando, nel 2014, la sua carriera da solista fino a tornare, poi, nel 2019, a essere membro di un nuovo gruppo, i Vaal.

Per quanto riguarda la sua vita privata e la sua identità di genere, Eliot nel 2015 ha dichiarato di non identificarsi con nessun orientamento sessuale né etichetta di genere. Poi è stata resa nota la sua relazione con la modella austriaca Lucie Von Alten.

Quello in Ripley nei panni del personaggio di Freddie Miles è la prima esperienza nel mondo della recitazione di Eliot Sumner ma siamo sicuri che continueremo a vedere questa ragazza in molti altri film e serie.