Ripley: il cast completo della serie Netflix tratta dal libro "Il talento di Mr. Ripley"

Ripley è la nuova miniserie thriller di Netflix ispirata al romanzo omonimo di Patricia Highsmith. Nel 1999 questa storia di truffatori, identità rubate e omicidi è già stata adattata per il grande schermo nel film Il talento di Mr. Ripley con Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow e Cate Blanchette e tra pochissimo arriverà su Netflix in una nuova serie di 8 episodi diretta da Steven Zaillian. Un cast internazionale e italiano, location mozzafiato - molte delle quali italiane - e una trama avvincente rendono Ripley uno dei titoli più attesi di questo 2024. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire chi c'è nel cast di Ripley e quali attori italiani affiancheranno i protagonisti della serie.

Ripley: la trama

Tom Ripley, un truffatore che cerca di sopravvivere nella New York dei primi anni '60, è assunto da un uomo benestante per recarsi in Italia e cercare di convincere il figlio girovago a tornare a casa. Accettando l'incarico Tom entra in una complessa realtà fatta di inganni, truffe e omicidi.

Ripley: chi c'è nel cast della serie Netflix, tutti gli attori internazionali e italiani

Il cast di Ripley è composto da diversi attori statunitensi ma anche da nomi italiani. Protagonista assoluto della serie è Andrew Scott che interpreta il personaggio di Tom Ripley. Insieme a lui ci sono anche Dakota Fanning nei panni di Marge Sherwood e Johnny Flynn che interpreta Dickie Greenleaf. Il cast include anche Eliot Sumner, John Malkovich, Kenneth Lonergan e Ann Cusack. Tra gli attori italiani che vedremo nella serie ci sono Maurizio Lombardi e Margherita Buy.