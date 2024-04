Ripley è un affascinante thriller d'altri tempi

Immaginate di poter tornare indietro nel tempo, nell'Italia degli anni '60 e rivivere tutto il fascino di un'epoca raffinata, sognante e di cui non c'è quasi più traccia nel mondo contemporaneo. Immaginate di poter fare un tuffo indietro nel tempo in quell'Italia dove ricchezza e povertà spaccavano a metà il Paese, dove tutti avevano una Fiat e dove la spesa la si faceva ancora nelle piccole botteghe. L'Italia in cui le notizie di cronaca si scoprivano solo comprando i quotidiani nell'edicola di fiducia, dove per chiamare bisognava comporre numeri sul telefono andando avanti e indietro con l'indice e dove i treni avevano ancora le cuccette per poter dormire durante i viaggi. Un'Italia che profumava di musica, di macchine da scrivere, di lettere scritte a mano. Ripley, la nuova miniserie thriller di Netflix ispirata al romanzo Il talento di Mr. Ripley di Patricia Highsmith, già adattato al cinema nel 1999 con il film di Anthony Minghella, vi farà fare questo incantevole viaggio in un'Italia d'altri tempi accompagnandovi all'interno di una storia dai toni thriller e dall'estetica raffinatissima curata alla perfezione da Steven Zaillian, regista e sceneggiatore della serie.

Composta da otto episodi e confezionata rigorosamente in bianco e nero, Ripley è una miniserie estremamente sofisticata che contrappone location mozzafiato a una storia dai risvolti dark che il fiato, invece, lo taglia per la sua costante tensione. La trama di Ripley riprende quella del romanzo da cui prende spunto e mette al centro della narrazione un uomo, Thomas Ripley che sembra avere l'incredibile talento di ottenere, attraverso truffe, bugie e sotterfugi tutto ciò che desidera, dai soldi a orologi di lusso, da veri Picasso a ville d'epoca nelle più belle città d'Italia. Thomas Ripley ha un talento ma vive una vita di menzogne così si ritroverà a dover fare i conti con la sua coscienza quando diventa il responsabile della morte di un ragazzo, un giovane bello, ricco e affascinante da cui diventa ossessionato al punto da impossessarsi della sua stessa identità.

A vestire i panni di questo protagonista folle, macabro e schizofrenico è un bravissimo Andrew Scott che ci regala in questa miniserie Netflix una performance eccezionale riuscendo a trasmettere, con i soli movimenti del viso e con quella voce che solo a sentirla mette i brividi, il volto e l'indole perfetta di uno spietato serial killer. Al suo fianco c'è Dakota Fanning e Johnny Flynn. Ma non mancano anche volti italiani a impreziosire la storia con Margherita Buy che si unisce a un cast internazionale insieme al connazionale Maurizio Lombardi.

Ripley è una serie che sorprende per la sua regia, fotografia e quella cura dei dettagli che potremmo definire maniacale. Per non parlare della scelta musicale di questa serie Netflix che è talmente raffinata da ipnotizzare il pubblico e lasciarlo sognare con l'inconfondibile voce di Mina e delle più belle canzoni della musica italiana del passato. Se siete amanti dei thriller avvincenti non aspettatevi scene d'azione o colpi di scena perché Ripley è una serie che scorre lentamente e che si prende tutto il tempo per tornare a dare valore alle descrizioni piuttosto che alla sola azione.

La carta vincente di questa miniserie, infatti, sta tutta nella sua estetica, nella bravura del suo protagonista, nel suo saper scorrere lentamente senza annoiare e nella bellezza di quell'Italia in bianco e nero che ci ricorda un tempo affascinante che non c'è più.

Prendetevi del tempo per riscoprire vecchi sapori del passato, per tornare a dare importanza ai silenzi, alle descrizioni e perfino alla lentezza perché Ripley è un calmo, affascinante ed elegantissimo thriller d'altri tempi che perdersi sarebbe un vero peccato.

Voto: 7,5