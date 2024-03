Riposare in pace, il nuovo film Netflix su un uomo che scompare nel nulla: quando esce

Sommerso dai debiti, un padre di famiglia decide di sparire. È possibile dimenticare una vita intera? E ricominciare tutto da capo senza voltarsi indietro? Sono queste le domande che pone il nuovo film Netflix Riposare in pace, un titolo drammatico, di 106 minuti pronto a incollare allo schermo ma soprattutto far riflettere su temi profondi e contemporanei. Ma cosa sappiamo su questo nuovo film argentino di Netflix? Quando esce Riposare in pace e qual è la sua trama nel dettaglio? Scopriamolo insieme.

Riposare in pace: la trama

Un padre di famiglia sommerso dai debiti decide di approfittare di una coincidenza e di un'imprevedibile situazione per sparire nel nulla. Spinto da una scoperta casuale e dopo aver vissuto per anni sotto falsa identità in un altro paese, l'uomo è colto dall'irresistibile tentazione di conoscere il destino dei suoi ex concittadini. La curiosità diventa ossessione: può una vita intera non lasciare più tracce ed essere dimenticata? Può una persona ricominciare tutto da capo senza voltarsi mai più indietro?

Riposare in pace: chi c'è nel cast

Il cast del film è composto da Joaquín Furriel nei panni di Sergio, Griselda Siciliani come Estela, Gabriel Goity nei panni di Hugo Brener e Lali González come Ilu.

Riposare in pace: il trailer

Riposare in pace: quando esce su Netflix

Il film Riposare in pace esce su Netflix il 27 marzo 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.