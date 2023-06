Ryan Murphy lascia Netflix. Una notizia che i fan del regista di Dahmer e The Watcher non avrebbero mai voluto leggere, eppure, il premio Emmy che trasforma in successo tutto ciò che crea, concluderà la sua collaborazione, ormai quinquennale e decisamente remunerativa, con la piattaforma di streaming. A riportare la notizia che ha sconvolto i fan di Murphy e gli affezionati di Netflix, è stata la rivista online Bloomberg, che ha svelato che l'accordo tra Murphy e Netflix, che va avanti ormai dal 2018, non continuerà una volta scaduto. Così il regista, sceneggiatore e produttore cambierà piattaforma di streaming per dirigersi, molto probabilmente, verso Disney+, riunendosi, così con la co-presidente della sezione intrattenimento della piattafoma con cui aveva già collaborato in precedenza con Glee e American Horror Story.

Ryan Murphy e Netflix, un'unione da 300 milioni di dollari vicina alla fine

La collaborazione tra Ryan Murphy e Netflix che si concluderà proprio nel 2023, è stata molto fruttuosa e ha prodotto alcune delle serie più di successo della storia delle serie tv dal colosso Dahmer sulla storia del cannibale Jeffrey Dahmer al thriller The Watcher che ha incollato allo schermo milioni di spettatori in tutto il mondo. E non è finita qui perché hanno la firma Murphy anche altre serie come The Politician, Hollywood, Halston e il thriller psicologico Ratched.

L'unione tra Ryan Murphy e Netflix ha regalato al pubblico anche diversi film da The Boys in the Band a The Prom con Meryl Streep e Nicole Kidman fino a passare per Mr. Harrigand's Phone. Inoltre è firmata Murphy anche la docuserie nominata a quattro Emmy, The Andy Warhol Diaries.