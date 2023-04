Netflix, si masturba con il cuscino di un hotel, la scena di Ossessione diventa virale

La nuova serie erotica Ossessione ha scalato la top 10 di Netflix finendo, dopo solo pochi giorni dalla sua uscita, al secondo posto tra le serie più viste, dietro solo il fenomeno The Night Agent. Questa serie, adattamento dell'omonimo romanzo di Josephine Hart del 1991, già adattato in un film in live-action dalla Warner Bro, nel 1992, con Jeremy Irons e Juliette Binoche, sta facendo molto parlare di sé e non solo per le numerose scene di sesso e di nudo ma per una scena in particolare decisamente spinta e ai limiti del pornografico. La scena in questione, infatti, vede uno dei due protagonisti di Ossessione, William, interpretato da Richard Armitage, masturbarsi con un cuscino di un hotel, lo stesso cuscino su cui aveva dormito, poco prima, la sua amante e, dopo averlo annusato per cercare il profumo della ragazza, William ha iniziare a fare sesso con lo stesso cuscino per poi masturbarsi mentre lo annusava. Si tratta di una scena decisamente inaspettata e controversa, che è diventata subito virale scatenando non pochi commenti e polemiche sui social. Ma entriamo più nel dettaglio per capirne di più.

La trama di Ossessione su Netflix

Ossessione è incentrata su un pericoloso triangolo amoroso che emerge quando l'enigmatica Anna Barton intraprende una relazione appassionata con il padre del suo fidanzato, William. Mentre Anna lotta per sostenere entrambe le relazioni, William viene trascinato in una spirale ossessiva. Ma per quanto tempo riusciranno a tenere nascosto il loro segreto prima che qualcuno si faccia male?

La scena della masturbazione con il cuscino, spiegata

La scena "incriminata" è all'interno del secondo episodio della miniserie Netflix ed è ambientata in un hotel di Parigi dove la coppia di Anna Barton e il suo fidanzato Jay stava alloggiando per una fuga romantica. L'amante di Anna, che è anche il papà di Jay, però, ha seguito i due perché ossessionato da Anna al punto da non riuscire a concepire che lei potesse passare del tempo con qualcun altro che non fosse lui. Dopo aver chiamato Anna, averle chiesto di raggiungerla in strada dove i due si sono lasciati andare a un momento di passione, lei ha deciso di tornarsene a casa lasciando la camera di hotel che, poco dopo, William ha deciso di prenotare. Una volta dentro, l'uomo, ha iniziato a disfare il letto e ad annusare i cuscini per trovare il profumo di Anna. Una volta riconosciuto quell'odore, William, ha prima mimato di fare sesso col cuscino e poi si è masturbato con quel cuscino in una scena davvero spinta che ha turbato abbastanza il pubblico della serie che l'ha definita "troppo selvaggia".

I commenti per la scena del cuscino in Ossessione

C'è chi ha definito la scena esilarante, chi decisamente troppo spinta e chi ha deciso di guardare la serie solo per questa scena di Richard Armitage. Alcuni, inoltre, hanno ritenuto questa scena di Ossessione, così come l'intera serie Netlfix come molto "strana" se non inopportuna. Una cosa è certa però, quella scena con il cuscino non è certo passata inosservata così come la stessa serie Netflix.

Settled down to watch my guy Richard Armitage on #ObsessionNetflix only to see him fucking a pillow! ?#Obsession pic.twitter.com/WvhallEINE — Tiffany Varjack ? (@TiffanyVarjack) April 13, 2023