Scoop, l'esclusivo biopic Netflix sul Principe Andrea: trama e quando esce

Netflix sta per lanciare un nuovo biopic dedicato al Principe Adrea, terzogenito e secondo figlio maschio della Regina Elisabetta e del Principe Filippo, il fratello minore di Re Carlo III finito recentemente al centro di uno scandalo con accuse di molestie sessuali. Si intitola Scoop, ed è un nuovo film biografico che guarda dietro le quinte dell'intervista della BBC Newsnight al Principe Andrea, ottavo in linea di successione al trono britannico. Questo film, di 101 minuti, sarà un recosonto dietro le quinte della famosissima intervista del 16 novembre 2019 andata in onda sulla BBC dove il Principe Andrew fu intervistato dalla giornalista veterana Emily Maitlis e affrontò le recenti accuse che lo collegavano a Jeffrey Epstein, l'imprenditore statunitense, arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni.

Era il febbrario 2023 quando Netflix annunciava il progetto per la prima volta e tra qualche mese Scoop arriverà sul catalogo Netflix di tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

Scoop: la trama

Ispirato a eventi reali, Scoop è la testimonianza diretta del giornalismo tenace che ha reso possibile un'intervista sconvolgente: la famigerata chiacchierata con il Principe Andrew su BBC Newsnight. Dalla tensione delle complesse trattative della produttrice Sam McAlister con Buckingham Palace, fino alle sconvolgenti prove della scientifica con cui Emily Maitlis sfida il principe, Scoop ci porta nel vivo della storia con le donne che non si sono fermate di fronte a nulla. Per ottenere un'intervista così importante, bisogna osare.

Scoop: il teaser del film sul Princie Andrea

Scoop: l'intervista integrale al Principe Andrea che ha ispirato il biopic Netflix

Chi c'è nel cast di Scoop

I principali membri del cast di Scoop sono:

Gillian Anderson (Sex Education, The Crown, The Fall) nei panni di Emily Maitlis

Keeley Hawes (Bodyguard, Stonehouse, It’s a Sin) sarà Amanda Thrisk, l'ex segretario privato del Principe Andrea

Billie Piper (I Hate Suzie, Doctor Who) sarà Sam McAlister, il produttore della BBC

Rufus Sewell (The Diplomat,The Father, The Marvelous Mrs. Maisel) vestirà i panni del Prince Andrea.

Scoop: quando esce su Netflix

Scoop debutterà su Netflix il 5 aprile 2024.