Scott Pilgrim, arriva su Netflix un nuovo remake del graphic novel che ha ispirato il film del 2010

Netflix ha annunciato l'arrivo di una nuova serie anime ispirata al graphic novel Scott Pilgrim, già adattato per il grande schermo, nel 2010, con il film Scott Pilgrim vs the World, diretto da Edgar Wright. Questo nuovo e atteso progetto Netflix vedrà il coinvolgimento di molti membri del cast originale del film che presteranno le loro voci per doppiare i personaggi della serie Netflix in versione animata. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo su questa nuova serie animata di Netflix.

Qual è la storia di Scott Pilgrim

Il graphic novel Scotti Pilgrim segue la storia di Scott, un bassista un po' fannullone che perde la testa per una ragazza, Ramona Flowers ma per poter uscire con lei dovrà superare un'impresa, quella di sconfiggere i suoi sette ex. Questa storia, diventata un cult dopo il film del 2010 con Michael Cera nei panni di Scott e Mary Elizabeth Windstead come Ramona, sta per tornare con un nuovo adattamento animato con Bryan Lee O'Malley, autore e disegnatore del fumetto e BenDavid Grabinski come sceneggiatori, showrunner e produttori esecutivi.

"Stiamo ricreando la band e non vediamo l'ora che i fan di Scott Pilgrim e i nuovi spettatori vedano cosa abbiamo in serbo per loro insieme ai nostri partner di Science SARU", hanno dichiarato O'Malley e Grabinski e anche il regista del film Edgar Wright ha espresso il suo entusiasmo per il progetto Netflix: "Uno dei prodotti di cui sono più orgoglioso della mia carriera è Scott Pilgrim e aver lavorato con un cast così esplosivo. Sono più che contento di annunciare che ho aiutato a convincere il cast originale a dare le voci ai personaggi in questa nuova epica avventura Netflix, vi aspetta una sorpresa".

Quando esce Scott Pilgrim su Netflix

Per ora non abbiamo ancora nessuna informazione sulla data di uscita della serie oppure su quanti episodi avrà.