Gianna Nannini meritava un film più rock

Sei nell'anima

Su Netflix è arrivato il primo film dedicato alla vita di Gianna Nannini, Sei nell'anima. Diretto da Cinzia TH Torrini e scritto dalla stessa insieme a Cosimo Calamini, Donatella Diamanti e alla stessa Gianna Nannini questo film è ispirato all'autobiografia dell'icona del rock italiano, pubblicata nel 2016 ed è un viaggio nella vita e nella mente creativa di un'artista rivoluzionaria e fuori dagli schemi che parte dall'infanzia a Siena, dagli esordi nel mondo della musica fino ad arrivare al successo internazionale. A vestire i panni dell'artista è l'attrice Letizia Toni che non solo interpreta Gianna Nannini ma si trasforma in lei dentro e fuori, assumendone il tono di voce, le movenze, le sembianze. Fanno parte del cast del film anche Selene Caramazza, Maurizio Lombardi, e Stefano Rossi Giordani, con la partecipazione di Andrea Delogu che interpreta una giovane Mara Maionchi.

Ma com'è questo biopic su Gianna Nannini? Rende giustizia all'icona femminile del rock italiano oppure è un'occasione sprecata di raccontare una grande artista?

Sei nell'anima - la trama

Un frammento della storia di una delle voci più incisive e rinomate della nostra musica, trent’anni raccontati partendo dall’infanzia, dalle radici della sua vita e della sua carriera, fino alla consacrazione, passando da una svolta che trancia di netto in due parti la vita di Gianna, tanto da considerarla la sua vera nascita: l’anno 1983.

Un film troppo didascalico e prevedibile

Sei nell'anima è un biopic che fa l'errore di romanzare secondo i canoni della fiction italiana la vita di Gianna Nannini risultando un film didascalico e prevedibile. La trama scorre senza troppe sorprese con diversi flashback dell'infanzia senese di Gianna che non aggiungono molto alla sua storia se non sottolineare concetti già intuibili. Buona l'interpretazione della protagonista Letina Toni che fa di tutto per trasformarsi, voce e corpo, nella vera Gianna Nannini ma il suo solo lavoro, per quanto apprezzabile, non basta ad aggiungere qualità a questo film che a tratti incuriosisce e fa scoprire lati meno noti della vita della rocker senese, a tratti arriva perfino ad annoiare con scene ridondanti e non necessarie. Anche la stessa scelta di usare continuamente le canzoni di Gianna come sottofondo alle scene del film risulta eccessiva, autoreferenziale se non addirittura fastidiosa dopo un po'.

È un peccato che un film su un personaggio così interessante e irriverente non sia riuscito ad andare oltre a un racconto lineare e scontato, a dare alla struttura stessa del film un po' di rock, a osare un po' di più con una sceneggiatura meno piegata a toccare certe corde del pubblico rendendola, magari, più in linea con l'indole del personaggio che voleva raccontare.

Guardare Sei nell'anima è come guardare qualsiasi fiction Rai che da un lato fa piacere vedere perché la prevedibilità, sotto sotto, è una comfort zone, ma dall'altro non lascia spazio a nessun colpo al cuore, nessuna emozione viscerale, nessuna sorpresa estetica, narrativa, interpretativa.

Gianna Nannini, forse, meritava un racconto più rock e meno "da famiglia", meritava un biopic più ribelle, intenso, folle, rischioso così come è sempre stata lei nella vita. Ma il rock dopotutto si fa, non si racconta.

Voto: 6-