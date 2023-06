Le serie da vedere su Netflix questo weekend

Arriva un nuovo weekend e torna il nostro consueto dilemma su cosa vedere su Netflix. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie vedere in streaming in questo nuovo weekend di giugno 2023. Questo fine settimana, in fatto di serie tv, ci sono grandi uscite da non perdere partendo dalla nuova serie di Zerocalcare, Questo mondo non mi renderà cattivo fino alla docu-serie su Arnold Schwarzenegger e al gran finale di Non ho mai.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di questo fine settiaman ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend di giugno 2023.

Questo mondo non mi renderà cattivo se amate Zerocalcare

Imperdibile, come ogni lavoro del fumettista Michele Rech è la nuova serie animata Questo mondo non mi renderà cattivo. Un vecchio amico di Zero torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo. In Questo mondo non mi renderà cattivo torneranno il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell’universo di Zerocalcare. A Zero, Sarah, Secco,l’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea, si aggiunge un nuovo, centralissimo personaggio: Cesare.

Link Netflix

Arnold se avete voglia di un po' di adrenalina

Altra grande serie da non perdere soprattutto se amate Arnold Schwarzenegger e avete voglia di una bella carica di adrenalina è Arnold, la docu-serie Netflix dedicata alla vita del bodybuilder, attore e politico austriaco naturalizzato statunitense. Arnold è una serie in tre parti ognuna delle quali analizza una delle carriere di Schwarzenegger oltre che un viaggio dall'infanzia alla vita adulta di un uomo che ha sempre immaginato un futuro più grande del presente che aveva davanti e proprio per questo reso la sua vita grandiosa.

Link Netflix

Non ho mai 4 per vedere come va a finire con Devi

E, infine, come perdersi il gran finale di Non ho mai, il teen drama che torna con la sua quarta e ultima stagione e mette fine alla storia di Devi, una ragazzina di origini indiane dal caratterino vispo e ribelle. Devi, in Non ho mai 4, vivrà il suo ultimo anno di liceo e sarà costretta a fare scelte importanti di vita ma anche d'amore.

Link Netflix