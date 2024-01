Un primo sguardo alle serie e i film Netflix più attesi di marzo 2024

Marzo 2024 sembra un mese ancora lontano a pensarci già da oggi ma sappiamo bene che arriverà in un batter d'occhio e porterà con sé tantissime novità seriali e cinematografiche. Per Netflix, infatti, marzo 2024 si preannuncia un mese d'oro con l'uscita di alcune delle serie più attese del 2024 e lo stesso vale per i film. Ma cosa dobbiamo aspettarci da Netflix in questo marzo 2024? Quali sarano le nuove uscite letteralmente imperdibili? Tantissime, dalla serie su Rocco Siffredi al nuovo film con Milly Bobby Brown, ecco le migliori serie e i migliori film che arriveranno su Netflix a marzo 2024.

Spaceman - film (1 marzo 2024)

Il 1 marzo 2024 arriva su Netflix Spaceman, un nuovo attesissimo film di fantascienza con Adam Sandler. La trama? Dopo sei mesi di missione di ricerca solitaria ai confini del sistema solare, un astronauta, Jakub (Adam Sandler), si rende conto che il matrimonio che ha lasciato potrebbe non aspettarlo al suo ritorno sulla Terra. Nel disperato tentativo di sistemare le cose con la moglie Lenka (Carey Mulligan), viene aiutato da una misteriosa creatura dell'inizio dei tempi che trova nascosta nelle viscere della sua nave. Hanuš (doppiato da Paul Dano) lavora con Jakub per dare un senso a ciò che è andato storto prima che sia troppo tardi. Diretto da Johan Renck e basato sul romanzo Spaceman of Bohemia, il film è interpretato anche da Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini.

Supersex - serie tv (6 marzo 2024)

E come perdersi la prima serie tv sull'attore porno italiano Rocco Siffredi. Supersex sarà presentata in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino nella sezione Berlinale Special e debutterà su Netflix il 6 marzo 2024 come serie in 7 episodi liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi. La sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l’amore, un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall'infanzia e ci svela come e perché Rocco Tano – un semplice ragazzo di Ortona - è diventato Rocco Siffredi la pornostar più famosa al mondo. Alessandro Borghi interpreta Rocco Siffredi.

Damsel - film (8 marzo 2024)

A marzo 2024 arriva su Netflix anche il nuovo film fantasy con Milly Bobby Brown, Damsel. Una devota damigella accetta di sposare un affascinante principe, per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere.

Il problema dei 3 copri - serie tv (21 marzo 2024)

E poi, imperdibile è la nuova serie di fantascienza dai creatori de Il Trono di Spade, Il problema dei 3 corpi. Ispirata alla trilogia di fantascienza dell'acclamato autore cinese Liu Cixin, Il problema dei 3 corpi è pronta a conquistare tutti. La fatidica decisione di una donna nella Cina degli anni '60 riecheggia attraverso lo spazio e il tempo fino a raggiungere il presente. Quando le leggi della natura si sgretolano inspiegabilmente davanti ai loro occhi, alcuni brillanti e affiatati scienziati uniscono le forze con un detective anticonformista per affrontare la più grande minaccia nella storia dell'umanità.

Young Royals 3 (marzo 2024)

E, infine, sempre a marzo torna il teen drama Young Royals con la sua terza stagione. Una volta arrivato al prestigioso collegio Hillerska, il principe Wilhelm (Edvin Ryding) ha finalmente l'opportunità di esplorare la sua vera natura e scoprire che tipo di vita desidera realmente. Wilhelm inizia a sognare un futuro all'insegna della libertà e dell'amore incondizionato, lontano dagli obblighi reali... ma quando diventa inaspettatamente il prossimo erede al trono, il suo profondo dilemma lo pone di fronte a una scelta: amore o dovere.