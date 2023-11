Le serie e i film Netflix più attesi di dicembre 2023

Manca ancora un po' all'arrivo di dicembre 2023 ma abbiamo deciso di buttare già l'occhio alle prossime uscite Netflix per scoprire cosa ci attende il prossimo mese in fatto di film e serie tv dalla piattaforma di streaming. Una cosa è certa, dicembre 2023 sarà un mese d'oro per Netflix. Un mese che porterà sul catalogo della piattaforma di streaming alcune delle serie e dei film più attesi di tutto l'anno. Il mese di Natale, infatti, regalerà al pubblico delle storie dalla risonanza universale, dalla fama mondiale e titoli che saranno in grado di lasciare il segno. Anche se è ancora presto per pensare alle nuove serie e film Netflix di dicembre 2023, noi vogliamo regalarvi una piccola preview su tutto il meglio di Netflix del prossimo dicembre. Ecco allora le migliori serie e film Netflix di dicembre 2023 per chi vuole prepararsi già da ora a gustardi grandi storie sul piccolo schermo.

Il mondo dietro di te, il thriller apocalittico con Julia Roberts - 8 dicembre

Tra i film più attesi di dicembre su Netflix c'è un thriller apocalittico dal premiato sceneggiatore e regista Sam Esmail (Mr. Robot), tratto dal romanzo candidato ai National Book Award di Rumaan Alam, Il mondo dietro di te. Amanda (la premio Oscar® Julia Roberts) e il marito Clay (il candidato agli Oscar® Ethan Hawke) affittano una casa di lusso per un fine settimana con i figli Archie (Charlie Evans) e Rose (Farrah Mackenzie). La vacanza è subito sconvolta dall'arrivo di notte di due sconosciuti: G.H. (il premio Oscar® Mahershala Ali) e la figlia Ruth (Myha’la), che li informano di un misterioso cyberattacco e vogliono rifugiarsi nella casa di cui dicono di essere i proprietari. Le due famiglie fanno il punto del disastro che incombe e che diventa sempre più terrificante, obbligandoli a venire a patti con il loro ruolo in un mondo prossimo al collasso.

Carol e la fine del mondo, la serie animata dallo sceneggiatore di Rick & Morty - 15 dicembre

Creata dallo sceneggiatore di Rick & Morty, Dan Guterman arriva su Netflix questo dicembre una nuova serie animata pronta a lasciare il segno con la storia di una donna che, con l'arrivo di un'apocalisse che sta per distruggere il mondo, decide di isolarsi dal resto della popolazione. Una storia profonda e piena di significato che il creatore della serie descrive come una lettera d'amore alla routine.

Maestro, il nuovo capolavoro di Bradley Cooper - 20 dicembre

A dicembre 2023 arriverà su Netflix Maestro, il nuovo film diretto e interpretato da Bradley Cooper dopo A Star is Born dove l'attore e regista vestirà i panni del compositore americano Leonard Bernstein. Parliamo già di capolavoro perché questo film lo abbiamo visto in anteprima alla Mostra del cinema di Venezia dove abbiamo assistito a una vera meraviglia. Maestro è un'imponente e impavida storia d'amore che ripercorre la relazione durata una vita tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Maestro non è solo una dichiarazione d'amore alla vita e all'arte, ma essenzialmente una rappresentazione emotivamente epica di famiglia e amore.

Rebel Moon, il nuovo film tra fantasy e fantascienza di Zac Snyder - 22 dicembre

Da Zack Snyder, il cineasta di 300, L'uomo d'acciaio e Army of the Dead arriva Rebel Moon, un evento epico tra scienza e fantasy la cui realizzazione ha richiesto decenni di lavoro. Gli eserciti del tirannico Regent Balisarius minacciano un tranquillo insediamento su una luna ai confini dell'universo. Qui la misteriosa straniera Kora (Sofia Boutella) diventa l'unica speranza di sopravvivenza e riceve l'incarico di scovare abili combattenti per affrontare con lei il compito impossibile di battersi contro un avversario così potente. Kora raduna una manciata di guerrieri in una piccola banda composta da reietti, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da numerosi pianeti e accomunati da tanta voglia di redimersi e vendicarsi. Mentre l'ombra oscura di tutto un impero incombe sulla luna che meno se l'aspetta, un nuovo esercito di eroi prende forma.

Berlino, lo spin-off de La casa di carta - 29 dicembre

Altra serie attesissima di dicembre 2023 è lo spin-off de La casa di carta, Berlino. Pedro Alonso torna a vestire i panni di uno dei personaggi seriali più caleidoscopici, affascinanti e amati dal pubblico. La trama? Ce la racconta Berlino in prima persona. Ci sono solo dieci cose che possono trasformare una giornata terribile in una meravigliosa. Il primo è l'amore. E per la verità, non era questo il caso. La mia terza moglie mi aveva appena lasciato. La seconda è un bottino di oltre dieci milioni di euro. Ma non era nemmeno questo il caso. Stavamo per mettere a punto una rapina molto più grande, quella di oggi è stata facile. Ma se hai una brutta giornata, puoi finire per mettere in ginocchio un uomo miserabile e mirare alla sua testa.