Le serie e i film Netflix più attesi di gennaio 2024

Manca ancora molto, ma non poi così tanto, all'arrivo del nuovo anno. Ma cosa dobbiamo aspettarci da Netflix in questo gennaio 2024? Quali saranno le nuove serie tv e i film più attesi su Netflix a gennaio 2024. A un paio di mesi di distanza, possiamo già anticiparvi che questo gennaio 2024 sarà un mese ricco di nuove e interessantissime uscite Netflix. Le più attese? Dal meraviglioso e commovente film sul disastro aereo delle Ande alla serie con Sofia Vergara nei panni della regina della cocaina, ecco tutto il meglio di Netlfix di gennaio 2024.

Un inganno di troppo - miniserie thriller (1 gennaio 2024)

Gennaio 2024, su Netflix, inizia all'insegna del thriller con la miniserie Un inganno di troppo. Maya Stern (Michelle Keegan) cerca di superare il brutale omicidio del marito Joe (Richard Armitage), ma quando installa un baby monitor per tenere d'occhio la figlia, resta scioccata nel vedere in casa un uomo che riconosce: il marito che pensava fosse morto. Mentre conduce le indagini sull'omicidio di Joe, il sergente Sami Kierce (Adeel Akhtar) si trova anche ad affrontare i suoi stessi segreti. Intanto i nipoti di Maya (Abby e Daniel) cercano di scoprire la verità sulla morte della propria madre qualche mese prima. I due casi sono collegati? Un inganno di troppo segue questi personaggi in un'emozionante ricerca della verità che porterà alla luce scioccanti segreti e cambierà la loro vita per sempre. Joanna Lumley interpreta Judith Burkett, la madre protettiva di Joe.

La società della neve - film drammatico (4 gennaio 2024)

Passiamo a un'uscita attesissima di Netflix che arriva proprio a inizio gennaio 2024: il film sul disastro aereo delle Ande, La società della neve. Nel 1972 il volo 571 delle Forze aeree dell'Uruguay con a bordo una squadra di rugby diretta in Cile precipita su un ghiacciaio nel cuore delle Ande. Allo schianto sopravvivono solo 29 dei 45 passeggeri, che si ritrovano in uno degli ambienti più ostili al mondo e obbligati a ricorrere a misure estreme per poter restare in vita. La società della neve è un film commovente e meraviglioso presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e pronto a restarvi nel cuore.

Lift - heist movie (12 gennaio 2024)

Passiamo a un altro film che debutterà su Netflix proprio a gennaio 2024 ed è Lift, il nuovo heist movie con Úrsula Corberó (Tokyo de La casa di carta). La storia? È quella di una banda internazionale di rapinatori guidata da Cyrus Whitaker (Kevin Hart) che cerca di sottrarre cinquecento milioni di dollari in oro dal passeggero di un aereo a dodicimila metri da terra.

Griselda - serie drammatica (25 gennaio 2024)

E, infine, come non citare la nuova serie Netflix con Sofia Vergara: Griselda. Questo titolo che debutterà proprio a fine gennaio 2024, è ispirato alla vita della scaltra e ambiziosa Griselda Blanco, che ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Nella Miami degli anni '70 e '80 Blanco è riuscita a tenere in pugno business e famiglia con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, guadagnandosi il soprannome di "Madrina".