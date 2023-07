Le serie e i film Netflix più visti nel 2023, finora

Quali sono le serie e i film originali Netlfix più visti nel 2023, finora? Quali le storie che hanno appassionato di più il pubblico in questi prima parte del 2023? Se vi state chiedendo quali uscite della piattaforma di streaming sono state più di successo e, di conseguenza, più remunerative per Netflix, questo articolo è per voi in quanto presenta i titoli più visti in questi primi mesi dell'anno e mostra cosa ha convinto di più il pubblico tra le innumerevoli proposte di Netflix di questo nuovo anno. Tra thriller, film d'azione e serie romantiche, ecco l'elenco dei titoli Netflix più visti nel 2023 a livello globale.

The Night Agent

776,620,000 ore di visualizzazione tra il 23/03/23 e il 28/05/23.

The Night Agent è la serie Netflix più vista al mondo nel 2023, finora. Questo spy-drama è stato un successo enorme per Netflix. L'agente di basso livello dell'FBI Peter Sutherland lavora nel seminterrato della Casa Bianca e gestisce un telefono che non squilla mai, fino alla notte in cui squilla, spingendolo in una cospirazione che porta fino allo Studio Ovale. Una serie ad alta tensione che è stata in grado di fare la differenza e colpire il pubblico.

Ginny & Georgia 2

568,510,000 ore di visualizzazione tra il 05/01/23 e il 19/02/23.

Non c'è niente da fare, i drammi familiari piacciono e la dimostrazione è Ginny e Georgia che con la sua seconda stagione è tra i titoli Netflix più apprezzati dal pubblico on questo 2023. La seconda stagione della serie, infatti, è stata vista da centinaia di milioni di persone, il che ha portato anche a un'impennata delle riproduzioni della prima stagione. Di solito, quando il pubblico è costretto ad aspettare così a lungo, il calo di ascolti è enorme, ma Ginny & Georgia è un'eccezione. La storia? La quindicenne Ginny Miller, timida e impacciata, si sente spesso più matura della madre trentenne, l'irresistibile e dinamica Georgia Miller. Dopo anni di latitanza, Georgia vuole disperatamente mettere radici nel pittoresco New England e dare alla sua famiglia qualcosa che non ha mai avuto: una vita normale ma il suo passato di Georgia minaccerà il nuovo stile di vita suo e della sua famiglia.

La regina Carlotta

476,170,000 ore di visualizzazione tra il 04/05/23 e l'11/06/23.

Mentre i fan aspettavano la terza stagione di Bridgerton, è arrivato lo spin-off sulla Regina Carlotta e con questa serie Netflix ha fatto letteralmente centro. Promessa in sposa a Re Giorgio contro la sua volontà, la giovane Charlotte arriva a Londra il giorno del suo matrimonio e deve affrontare l'esame dell'astuta madre del monarca e il suo sarà un viaggio di scoperta tra le difficoltà dell'amore, della vita e della ricerca di se stessi. Una piccola perla di Netflix da non farsi scappare.

You 4

384,090,000 ore di visualizzazione tra il 09/02/23 e il 9 09/04/23.

Nel corso delle quattro stagioni di You ha accumulato oltre 1,2 miliardi di ore su Netflix. La quarta stagione da sola ha totalizzato quasi un terzo del tempo totale di visione. Dopo le conseguenze della sua vita infernale in periferia con Love Quinn, Joe, che ora si fa chiamare Jonathan, è diventato professore in una prestigiosa università del Regno Unito. Ma quando Joe inizia a frequentare l'élite sociale di Londra, non passa molto tempo prima che i corpi inizino ad accumularsi e che una nuova ossessione si affacci sullo sguardo di Joe.

1. The Mother

243,060,000 ore di visualizzazione tra il 05/12/23 e il 18/06/23.

Tra i film lanciati da Netflix in questo 2023 spicca il thriller d'azione con Jennifer Lopez The Mother, un successo enorme per Netflix nonché il film più visto al mondo su Netflix del 2023. Mentre fugge da pericolosi assalitori, un'assassina esce dal suo nascondiglio per proteggere la figlia che ha lasciato in vita.

2. Tyler Rake 2

230,300,000 ore di visualizzazione tra il 16/06/23 e il 09/07/23.

Il primo Tyler Rake è stato un grande successo per Netflix e, all'epoca, uno dei più grandi film mai approdati su Netflix. Tre anni dopo, il franchise con Chris Hemsworth è ancora più popolare con il sequel Tyler Rake 2. Dopo essere sopravvissuto a stento alle gravi ferite riportate nella missione a Dhaka, in Bangladesh, Tyler Rake è tornato e la sua squadra è pronta ad affrontare la prossima missione.

Luther: The Fallen Sun

180,390,000 ore di visualizzazione tra il 10/03/23 e il 09/04/23.

Dopo quattro anni di assenza, Idris Elba è tornato a riprendere uno dei ruoli più iconici della sua carriera, quello di John Luther. Non sorprende quindi che Luther: The Fallen Sun è stato un grande successo Netflix di questo 2023. Il brillante ma caduto in disgrazia detective John Luther esce di prigione per dare la caccia a un sadico serial killer che sta terrorizzando Londra.

3. Murder Mystery 2

155,730,000 ore di visualizzazione tra il 31/03/23 e il 30/04/23.

L'accoppiata Adam Sandler-Jennifer Aniston per il film comico Murder Mystery ha continuato a funzionare anche nel sequel. Murder mystery 2, infatti, ha riscosso un enorme successo tra gli abbonati e milioni di persone si sono sintonizzate per vedere ancora una volta la coppia in azione. I detective a tempo pieno Nick e Audrey stanno lottando per far decollare la loro agenzia di investigazione privata. Si ritrovano al centro di un rapimento internazionale quando il loro amico Maharaja viene rapito durante il suo sontuoso matrimonio.