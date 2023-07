Il morso del coniglio e The Witcher 3 tra i titoli Netflix più visti in Italia, la top 10 di film e serie tv

Quali sono le serie e i film più visti dagli italiani su Netlfix nell'ultimo periodo? Quali le storie che hanno colpito di più il pubblico del Bel Paese? Se siete in cerca dei titoli più apprezzati dal pubblico italiano sulla piattaforma di streaming nell'ultima settimana che va dal 3 al 9 luglio 2023, questo articolo è per voi in quando svelerà quali tra gli innumerevoli titoli debuttati su Netflix di recente hanno colpito di più gli italiani al punto da entrate nelle top 10 globali di Netflix.

Tra i film più visti, e non è una sorpresa in quanto è stato primo in top 10 per giorni, c'è Il morso del coniglio, il thriller psicologico che è finito nella top 10 di ben 21 Paesi al mondo. Tra le principali scelte degli italiani ci sono anche The Out-Laws, attualmente prima in classifica e Corro da te.

Spostandoci, invece, nel mondo delle serie tv vediamo The Witcher dominare la top 10 con i primi episodi della sua terza stagione. Apprezzate anche serie come Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer 2 e Fascino Fatale, serie erotica attualmente prima nella top 10 Netflix delle serie tv. Resistono Il Principe, la docu-serie su Vittorio Emanuele di Savoia, Black Mirror 6 e Glamorous nonostante siano passate più settimane dal loro debutto su Netflix.

Le serie più viste di sempre su Netflix

I film Netflix più visti nell'ultima settimana in Italia

Il morso del coniglio

The Out-Laws

Corro da te

My Summer Prince

Escape Room: Tournament Of Champions

La cena perfetta

Mixed by Erry

Gold Brick

Make Me Believe

Skyscraper

Le serie Netflix più viste nell'ultima settimana in Italia