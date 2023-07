Un primo sguardo alle serie Netflix più attese di agosto 2023

Manca ancora un bel po' all'inizio di agosto 2023 ma dato che a noi piace sempre giocare d'anticipo abbiamo deciso di buttare già l'occhio sui nuovi e più promettenti titoli Netflix che daranno il via a un nuovo mese seriale. Quali saranno le storie che ci accompagneranno nelle serate televisive del prossimo mese? Cosa dobbiamo aspettarci da questo agosto 2023 in fatto di serie tv? Vi anticipiamo già che il prossimo mese ci saranno tante novità e usciranno alcune delle serie più attese dell'anno. Quali? Iniziamo con la seconda stagione di Heartstopper che torna per raccontare una della storie d'amore più romantiche del piccolo schermo, quella tra Nick e Charlie, poi, sepre ad agosto 2023 esce anche il nuovo gilm con Gal Gadot, Heart of Stone e, il titolo più atteso di tutti è il live action ispirato a uno dei manga più famosi di tutti i tempi, One Piece. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta in questo agosto 2023 in fatto di serie tv.

Heartstopper 2 (3 agosto 2023)

Torna, con nuovi episodi, proprio ad agosto la serie romantica che ha sciolto il cuore a migliaia di telespettatori in tutto il mondo: Heartstopper. La serie ispirata alla graphic novel di Alice Osean debutta su Netflix con la sua seconda stagione proprio a inizio agosto continuando a raccontare l'amore tra Charlie e Nick. I due ragazzi, ora, vivono la loro nuova relazione, Tara e Darcy incontrano difficoltà inattese, Tao ed Elle cercano di andare oltre l'amicizia. Tra esami all'orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo da organizzare, gli amici hanno molto a cui pensare mentre affrontano le nuove sfide della vita, dell'amore e dell'amicizia.

Heart of Stone (11 agosto 2023)

Debutta su Netflix, sempre ad agosto 2023, anche il nuovo film con Gal Gadot, Heart of Stone. Si tratta di uno spy drama che vede Gadot nei panni di un'agente dei servizi segreti, Rachel Stone, l'unica agente operativa che si frappone tra la sua organizzazione globale per la pace e la scomparsa del suo bene più prezioso e pericoloso, chiamato in codice il Cuore.

One Piece (31 agosto 2023)

E, infine, c'è l'uscita di una delle serie più attese di tutto l'anno, il live-action di One Piece. Debutta, infatti, proprio ad agosto l'adattamento seriale in chiave live-action, tratto dal manga più venduto della storia del Giappone scritto da Eiichiro Oda. Torna l'avventura leggendaria ambientata in alto mare con Monkey D. Luffy, il giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera. Luffy abbandona il suo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro One Piece e diventare il re dei Pirati! Tuttavia, per trovare l'inestimabile premio Luffy dovrà assoldare la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali.