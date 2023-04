Un primo sguardo alle serie Netflix più attese di maggio 2023

Manca pochissimo all'inizio di aprile 2023 ma dato che a noi piace sempre giocare d'anticipo abbiamo deciso di buttare già l'occhio sui nuovi e promettenti titoli Netflix che daranno il via a un nuovo mese seriale. Quali saranno le storie che ci accompagneranno nelle serate televisive del prossimo mese? Cosa dobbiamo aspettarci da questo aprile 2023 in fatto di serie tv? Vi anticipiamo già che il prossimo mese ci saranno tante novità. Partiamo con l'uscita del prequel di Bridgerton, La regina Carlotta per poi passare alla nuova serie distopica sudcoreana Black Knight. Altri titoli da tenere d'occhio sono anche il nuovo thriller con Jennifer Lopez, The Mother e la serie Netflix con Arnold Schwazenegger, Fubar.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta in questo nuovo mese del 2023 in fatto di serie tv.

La regina Carlotta (4 maggio)

Una delle uscite più attese di maggio è il prequel di Bridgerton, La regina Carlotta. Questa serie, che va ad ampliare l'universo creato da Shonda Rhimes, è incentrato sull'ascesa al potere e alla fama della regina Carlotta. La serie racconta come il matrimonio della giovane regina con re Giorgio sia alla base di una grande storia d'amore e di un cambiamento sociale grazie al quale è nato il mondo dell'alta società di Bridgerton.

Black Knight (12 maggio)

Altro grande titolo di maggio 2023 è il nuovo k-drama distopico di Netflix, Black Knight. Si tratta di una serie sudcoreana pronta a diventare uno dei titoli di punta della piattaforma di streaming. La serie si ispira al manga di Lee Yoon-gyun, Delivery Knight e ci trasporta direttamente nel 2071 in un mondo dove, per poter sopravvivere, bisogna stare attaccati a un respiratore. La storia raccontata è quella di un mondo che è stato distrutto a causa dell'inquinamento dove solo l'1% della popolazione è riuscito a sopravvivere. I pochi superstiti sono costretti a restare in casa e a uscire solo indossando maschere anti-gas per evitare di respirare veleno e morire. Per poter sopravvivere, gli ultimi uomini della terra, hanno bisogno dei cosiddetti "cavalieri delle consegne" e tra loro c'è il leggendario 5-8, un uomo dalle incredibili capacità di combattimento. Quando un uomo rifugiato che sogna di essere uno dei cavlieri incontrerà Sa-wol la sua vita cambierà per sempre.

The Mother (12 maggio)

Jennifer Lopez debutterà su Netflix a maggio come protagonista di un nuovo thriller d'azione. Si intitola The Mother ed è un film avvincente, girato tra Vancouver e le Canarie, che racconta la storia di una terribile serial killer, interpretata dalla popstar americana, che esce allo scoperto per proteggere la figlia che aveva abbandonato anni prima e sbarazzarsi di un gruppo di uomini pericolosi.. Diretto da Niki Caro, stesso regista del remake live-action di Mulan della Disney, The Mother vede alla sceneggiatura Misha Green, showrunner della serie horror della HBO Lovecraft Country ed è un film pronto a tenere incollati allo schermo con un racconto intenso e pieno di colpi di scena.

Fubar (25 maggio)

Maggio sarà il mese anche del debutto di Arnold Schwarzenegger nel mondo delle serie tv con Fubar, una comedy d'azione, creata da Nick Santora, che vedrà Schwarzenegger nei panni di un agente della CIA prossimo al pensionamento scopre un segreto di famiglia ed è obbligato ad accettare un ultimo incarico. La serie affronta dinamiche familiari universali su uno sfondo di spionaggio, azione e umorismo.