Le serie e i film Netflix più visti di tutti i tempi

Siamo soliti pensare alle migliori serie Netfix del momento, quelle che il pubblico sta apprezzano di più al momento della loro uscita, le più popolari della settimana sulla piattaforma di streaming. Ma non sempre buttiamo l'occhio indietro per capire quali sono state, negli anni, le serie Netflix più amate in assoluto dal pubblico o perlomeno le più viste. Dopotutto, il colosso dello streaming sforna nuove serie tv una dietro l'altra e fa lo stesso con i film che, ogni settimana, arricchiscono il suo catalogo con nuove storie alcune più appassionanti, altre meno. E se queste storie che Netflix propone al suo pubblico sono tantissime, la concorrenza tra loro è altrettanto alta dato che ogni titolo del colosso dello streaming nasce, principalmente, con un obiettivo, quello di entrare nel cuore del maggior numero possibile di persone. Qualche serie, però, più di altre ce l'ha fatta a conquistare tutti, anche a livello globale, diventando la più vista di sempre su Netflix. Qual è? Squid Game. Ma se volessimo andare a vedere quali sono i titoli Netflix che il pubblico di tutto il mondo ha amato di più in questi anni? Quali sono le serie più viste di sempre su Netflix a livello globale Ecco la top 10 divisa per serie in lingua inglese, serie non in lingua inglese, film in lingua inglese e film non in lingua inglese.

Bisogna specificare che per misurare i suoi successi Netflix, fino al 2021, calcolava il numero di account che iniziavano a vedere uno show ma ora si è passati al calcolo delle ore di visione di un determinato spettacolo. Quindi, ecco quali sono le serie e i film più visti di sempre secondo le ore di visione totali a 28 giorni dal loro debutto su Netflix.

Le serie Netflix più viste di sempre in lingua inglese

Stranger Things (stagione 4) – 1,352,090,000 ore di visualizzazione

Wednesday (stagione 1) – 1,237,150,000 ore di visualizzazione

DAHMER – 856,220,000 ore di visualizzazione

Bridgerton (stagione 2) – 656,260,000 ore di visualizzazione

The Night Agent - 626,990,000 ore di visualizzazione

Bridgerton (stagione 1) – 625,490,000 ore di visualizzazione

Stranger Things (stagione 3) – 582,100,000 ore di visualizzazione

Lucifer (stagione 5) – 569,480,000 ore di visualizzazione

The Witcher (stagione 1) – 541,010,000 ore di visualizzazione

Inventing Anna – 511,920,000 ore di visualizzazione

La serie Netflix più viste di sempre non in lingua inglese

Squid Game (stagione 1) – 1,650,450,000 ore di visualizzazione

La casa di carta (parte 5) – 792,230,000 ore di visualizzazione

La casa di carta (parte 4) – 619,010,000 ore di visualizzazione

All of Us Are Dead (stagione1) – 560,780,000 ore di visualizzazione

The Glory - 436,900,000 ore di visualizzazione

Money Heist (parte 3) – 426,400,000 ore di visualizzazione

Extraordinary Attorney Woo (stagione 1) – 402,470,000 ore di visualizzazione

Café con aroma de mujer (stagione 1) – 326,910,000 ore di visualizzazione

Lupin (parte 1) – 316,830,000 ore di visualizzazione

Elite (stagione 3) – 275,300,000 ore di visualizzazione

I film Netflix più visti di sempre in lingua inglese

Red Notice – 364,020,000 ore di visualizzazione

Don’t Look Up – 359,790,000 ore di visualizzazione

Bird Box – 282,020,000 ore di visualizzazione

Glass Onion: A Knives Out Mystery – 279,740,000 ore di visualizzazione

The Gray Man – 253,870,000 ore di visualizzazione

The Adam Project – 233,160,000 ore di visualizzazione

Extraction – 231,340,000 ore di visualizzazione

Purple Hearts – 228,690,000 ore di visualizzazione

The Unforgivable – 214,700,000 ore di visualizzazione

The Irishman – 214,570,000 ore di visualizzazione

I film Netflix più visti di sempre non in lingua inglese