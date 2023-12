Il 2023 sta per terminare lasciando spazio a un nuovo anno, il 2024, pronto a regalarci tantissimo dal punto di vista seriale. E se per Netflix, il 2023, è stato un anno d'oro con tantissimi successi, grandi ritorni e novità che hanno saputo conquistare il cuore del pubblico, cosa accadrà in questo 2024? Quali sono le serie Netflix più attese del 2024? Quali i titoli imperdibili sulla piattaforma di streaming in questo nuovo anno? Scopriamoli insieme buttando l'occhio sulle serie Netflix più attese del 2024.

Beridgerton 3

La serie più attesa in assoluto di questo 2024 è, senza dubbio, Brigerton che torna su Netflix con il suo terzo capitolo dedicato alla storia di Colin e Penelope. La trama? Penelope Featherington che dopo aver sentito le parole denigratorie di Colin Bridgerton nei suoi confronti ha finalmente accantonato la cotta di lunga data per lui. Penelope ha tuttavia deciso che è arrivato il momento di trovare un marito che le garantisca sufficiente indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano dalla madre e dalle sorelle. Ma la mancanza di autostima fa sì che i suoi tentativi di sposarsi falliscano clamorosamente. Nel frattempo Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e un atteggiamento molto spavaldo, ma è avvilito nel constatare che Penelope, l'unica persona che lo ha sempre apprezzato così com'era, gli sta dando il benservito. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, Colin si offre di farle da mentore per aiutarla a trovare fiducia in se stessa e quindi un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a sortire un effetto anche troppo positivo, Colin è costretto a chiedersi se i suoi sentimenti per la ragazza siano davvero solo amichevoli. A complicare le cose per Penelope interviene la rottura con Eloise, che ha trovato una nuova amica in un posto molto improbabile. Inoltre, la sua presenza sempre maggiore nell'alta società le rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

Passiamo dal romanticismo alla fantascienza con Il Problema dei 3 corpi, la nuova serie thriller sci-fi di Netflix diretta dal candidato agli Oscar Derek Tsang. La storia gira attorno alla fatidica decisione di una donna nella Cina degli anni '60 che riecheggia attraverso lo spazio e il tempo fino a raggiungere un gruppo di geniali scienziati nel presente. Quando le leggi della natura si sgretolano davanti ai loro occhi, cinque ex colleghi si riuniscono per affrontare la più grande minaccia nella storia dell'umanità.

E come perdersi Griselda, la serie crime con Sofia Vergara nei panni della "regina della cocaina" che debutta su Netflix proprio a inizio 2024. Griselda è ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa Griselda Blanco, che ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Nella Miami degli anni '70 e '80 Blanco è riuscita a tenere in pugno business e famiglia con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, guadagnandosi il soprannome di "Madrina".

E sempre a inizio 2024 arriva anche la nuova dark comedy con il Premio Oscar Michelle Yeoh, The Brothers Sun. Quando il capo di una potente triade taiwanese viene ucciso da un misterioso assassino, il suo figlio maggiore, il leggendario killer Charles "Chairleg" Sun (Justin Chien) si trasferisce a Los Angeles per proteggere sua madre, Eileen (Michelle Yeoh), e il suo ingenuo fratello minore, Bruce (Sam Song Li) - che fino ad ora è stato completamente protetto dalla verità sulla sua famiglia. Ma mentre le società più letali di Taipei e una nuova fazione in ascesa si scontrano per il dominio, Charles, Bruce e la loro madre devono guarire le ferite causate dalla loro separazione e capire cosa significhino veramente la fratellanza e la famiglia prima che uno dei loro innumerevoli nemici li uccida tutti.

Torniamo al genere romantico con One Day, la serie ispirata all'omonimo romanzo di David Nicholls. One Day segue la storia di Emma Morley e Dexter Mayhew che si ritrovano lo stesso giorno ogni anno dopo il loro primo incontro all'università nel 1988 e osservano come crescono e cambiano, si muovono insieme e si separano, provare gioia e dolore. È il 1988 e Dexter Mayhew ed Emma Morley si sono appena conosciuti. Tutti e due sanno che il giorno dopo dovranno prendere strade separate ma basterà quell'unico incontro in un solo giorno a far sì che nessuno dei due possa dimenticare l'altro. Con il passare degli anni, Dex ed Em iniziano a condurre vite separate, vite molto diverse dalle persone che una volta sognavano di diventare. Eppure, non riuscendo a dimenticare mai quell'emozione speciale vissuta insieme i due inizieranno a incontrarsi un unico giorno all'anno, il 15 luglio per raccontarsi a che punto della vita si trovano, tra rivelazioni, opportunità perse, emozioni, delusioni e gioie della loro vita ma il loro rapporto non andrà mai oltre quell'unico giorno.

Ripley

Un'altra serie ispirata a un libro che debutterà su Netflix nel 2024 è Ripley, sulla storia del romanzo Il talento di Mr. Ripley di Patricia Highsmith. La trama gira attorno alla figura di Tom Ripley, un uomo che diventa ossessionato da un'altra persona, il giovane Dickie, bello, entusiasta e con uno stile di vita da sogno, di cui arriva ad assumere l'identità dopo averlo ucciso.

The Gentlemen

Arriva nel 2024 anche The Gentlemen, una nuova serie tv ispirata al film del 2019 di Guy Ritchie con Matthew McConaughey e Colin Farrel. The Gentlemen vede Eddie Horniman (Theo James) ereditare inaspettatamente la grande proprietà di campagna del padre, solo per scoprire che fa parte di un impero della cannabis. Inoltre, una serie di personaggi sgradevoli della malavita britannica vuole una parte dell'operazione. Deciso a liberare la sua famiglia dalle loro grinfie, Eddie cerca di giocare al loro stesso gioco. Tuttavia, man mano che viene risucchiato nel mondo della criminalità, inizia a provarci gusto.