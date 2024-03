Le serie e i film Netflix più attesi di aprile 2024

Aprile 2024 sarà un mese molto importante per Netflix perché segnerà l'arrivo di una delle serie più amate e attese dal pubblico della piattaforma di streaming e non solo. Maggio, dopotutto, è sempre stato uno dei mesi più d'impatto per Netflix che, solitamente, tende a lanciare alcuni dei suoi titoli più di successo proprio in questo mese di primavera. Proprio ad aprile 2024, infatti, debutterà su Netflix la miniserie Ripley, tratta dai bestseller di Patricia Highsmith, la serie sudcoreana di fanascienza tratta dal manga di Hitoshi Iwaaki, Kiseiju - La zona grigia, il secondo film della saga sci-fi Rebel Moon e tanto altro ancora. Ma oltre a questi titoli, quali sono le altre serie e film Netflix più attesi di aprile 2024? Scopriamoli insieme.

Ripley - miniserie tratta dal bestseller di Patricia Highsmith

Iniziamo con uno dei titoli più attesi, la miniserie Ripley ispirata al bestseller di Patricia Highsmith, Il talento di Mr. Ripley, già adattato sul grande schermo nel 1999 nel film di Anthony Minghella con Matt Damon, Jude Law, Kate Blanchette e Gwineth Paltrow. Questo thriller sta per arrivare proprio ad aprile su Netflix con una miniserie drammatica con Andrew Scott nei panni dei protagonista Tom Ripley. Nel cast, insieme a lui, anche Dakota Fanning, Johnny Flynn, Eliot Sumner, John Malkovich, Kenneth Lonergan, Ann Cusack ma anche due attori italiani: Maurizio Lombardi e Margherita Buy. La storia? Tom Ripley, un truffatore che cerca di sopravvivere nella New York dei primi anni '60, è assunto da un uomo benestante per recarsi in Italia e cercare di convincere il figlio girovago a tornare a casa. Accettando l'incarico Tom entra in una complessa realtà fatta di inganni, truffe e omicidi. La miniserie drammatica è tratta dai bestseller di Patricia Highsmith di cui Tom Ripley è il protagonista.

Kiseiju, La zona grigia - serie di fantascienza tratta dal manga di Hitoshi Iwaaki

Passiamo poi alla nuova serie di fantascienza sudcoreana Kiseiju, La zona grigia, ispirata al mangia di Hitoshi Iwaaki. La trama di Kiseiju - La zona grigia gira attorno a delle forme di vita parassitarie non identificate che vivono di ospiti umani e cercano di accrescere il loro potere. Quando iniziano a sconvolgere la società, un gruppo di esseri umani muove una guerra contro il male crescente.

Scoop - biopic ispirato alla storia vera del Principe Andrea

Aprile è anche il mese dell'atteso biopic sul Principe Andrea: Scoop. Ispirato a eventi reali, Scoop è la testimonianza diretta del giornalismo tenace che ha reso possibile un'intervista sconvolgente: la famigerata chiacchierata con il Principe Andrew su BBC Newsnight. Dalla tensione delle complesse trattative della produttrice Sam McAlister con Buckingham Palace, fino alle sconvolgenti prove della scientifica con cui Emily Maitlis sfida il principe, SCOOP ci porta nel vivo della storia con le donne che non si sono fermate di fronte a nulla. Per ottenere un'intervista così importante, bisogna osare.

Rebel Moon Parte 2, la sfregiatrice - film di fantascienza

E concludiamo con la seconda parte della saga sci-fi di Netflix Rebel Moon che torna con il suo sequel. Rebel Moon Parte 2: La sfregiatrice riprende l'epica saga di Kora e dei guerrieri sopravvissuti, pronti a sacrificare tutto combattendo al fianco dei coraggiosi abitanti di Veldt per difendere un villaggio un tempo pacifico dove ha trovato rifugio chi ha perso la propria casa nella guerra contro il Mondo Madre. Alla vigilia della battaglia i guerrieri devono affrontare il proprio passato rivelando uno a uno il motivo per cui combattono. Quando la scure del Regno si abbatte sulla nascente ribellione, si formano legami indissolubili, emergono eroi e nascono nuove leggende.