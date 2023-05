Un primo sguardo alle serie Netflix più attese di giugno 2023

Manca ancora un po' all'inizio di giugno 2023 ma dato che a noi piace sempre giocare d'anticipo abbiamo deciso di buttare già l'occhio sui nuovi e promettenti titoli Netflix che daranno il via a un nuovo mese seriale. Quali saranno le storie che ci accompagneranno nelle serate televisive del prossimo mese? Cosa dobbiamo aspettarci da questo giugno 2023 in fatto di serie tv? Vi anticipiamo già che il prossimo mese ci saranno tante novità e usciranno alcune delle serie più attese dell'anno. Partiamo con l'uscita del documentario su Arnold Schwarzenegger per poi passare al gran finale di Non ho mai. Sempre a giugno debutterà la nuova serie di Zerocalcare, Questo mondo non mi renderà cattivo e anche l'attesissima sesta stagione di Black Mirror.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta in questo giugno 2023 in fatto di serie tv.

Arnold (7 giugno 2023)

Tra le uscite Netflix più attese di giugno c'è senza dubbio la docu-serie su Arnold Schwarzenegger. Questo documentario in tre parti racconta il viaggio di Arnold Schwarzenegger dalla campagna austriaca ai vertici del sogno americano. In una serie di candide interviste, Schwarzenegger, i suoi amici, i suoi nemici, le sue co-star e i suoi osservatori raccontano tutto, dai giorni in cui pompava ferro ai trionfi a Hollywood, dal periodo in cui governava lo Stato della California alle gioie e alle turbolenze della sua vita familiare, in un racconto che è all'altezza della sua personalità.

Non ho mai 4 (8 giugno 2023)

A giugno 2023 c'è anche il gran finale di Non ho mai, la commedia di formazione ambientata ai giorni nostri che racconta la vita complicata di un'adolescente americana di prima generazione di origini indiane uscirà con gli ultimi episodi della sua sesta stagione. Devi, studentessa modello del liceo che finisce spesso in situazioni difficili a causa della sua irritabilità, è pronta ad affrontare il suo ultimo anno di scuola e mettere e basi per il suo futuro professionale e sentimentale.

Questo mondo non mi renderà cattivo (9 giugno 2023)

Tra le serie più attese del 2023, arriva a giugno su Netflix anche Questo mondo non mi renderà cattivo, il nuovo lavoro di Zerocalcare. Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo. In Questo mondo non mi renderà cattivo torneranno il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell’universo di Zerocalcare. A Zero, Sarah, Secco, l’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea, si aggiunge un nuovo, centralissimo personaggio: Cesare.

Black Mirror 6 (giugno 2023)

E, infine, a sorpresa, c'è anche il grande ritorno di Black Mirror con la sua sesta stagione. Torna finalmente la serie antologica cupa e satirica di Charlie Brooker che si reinventa in ogni nuovo episodio. La sesta stagione di Black Mirror è la più imprevedibile, inclassificabile e insolita finora.