Le serie Netflix più attese di giugno 2024

Cosa dobbiamo aspettarci da Netflix a giugno 2024? Il prossimo sarà un mese molto importante per Netflix perché segnerà il ritorno di alcuni dei titoli più amati dal pubblico come Bridgerton che lancia gli ultimi quattro episodi della sua terza stagione e Sweet Tooth 3 che torna con il suo gran finale di serie. Tra le novità più interessanti di giugno 2024 ci sono due nuove serie: la spagnola Clanes - Gangs of Galicia, un thriller ad alta tensione e Supacell, un titolo tra fantascienza e azione che sembra promettere molto bene. Ma scopriamo qualcosa in più sulle serie Netflix più attese di giugno 2024.

Sweet Tooth 3 (6 giugno)

La serie Netflix tratta dai fumetti di Jeff Lemire, infatti, si concluderà con il prossimo capitolo di serie che debutterà su Netflix proprio questo giugno. La terza stagione di Sweet Tooth è una storia artica con nuove emozionanti avventure e quella che speriamo sia una conclusione soddisfacente di questo racconto epico. Gus vedrà un lato del mondo e dell'umanità che non ha visto nella prima o nella seconda stagione. Siete pronti a rituffarvi in questo incantevole mondo?

Bridgerton 3 - parte 2 (13 giugno)

La seconda e attesissima parte di Bridgerton 3 arriva su Netflix questo giugno 2024 con gli ultimi quattro episodi. Come andrà a finire tra Colin e Penelope e quali saranno i risvolti di trama che metteranno le basi per la quarta stagione di serie? Lo scopriremo proprio guardarndo gli ultimi episodi di Bridgerton 3 dove amore, passione, intrighi di palazzo, pettegolezzi e tanto tanto romanticismo ci faranno ancora una volta sognare e incollare allo schermo.

Clanes - Gangs of Galicia (21 giugno)

Arriva a giugno, su Netflix, un nuovo thriller spagnolo: Clanes - Gangs of Galicia. La storia? Una nuova avvocata si trasferisce nella cittadina di Cambados. Si chiama Ana e non passa certo inosservata. La nota anche Daniel, il figlio di un importante trafficante di droga a capo del clan Padín mentre il padre è in carcere. Dopo essersi fatta le ossa in uno dei migliori studi legali di Madrid, Ana decide di ricominciare da zero a Cambados, mentre cerca di venire a patti con il proprio passato.

Supacell (giugno 2024)

E dopo essere stata annunciata diverso tempo fa debutta su Netflix Supacell, una serie tra fantasy e azione creata e diretta da Rapman che nasce dal progetto di offrire ai creatiri di colore l'opportunità di entrare nell'industria televisiva. Supacell è una serie che, attraverso cinque ragazzi normali che scoprono di essere dei supereroi, parla di amicizia, inclusività, del rapporto con il diverso e di tante altre tematiche attuali.