Un primo sguardo alle serie Netflix più attese di luglio 2023

Manca ancora un po' all'inizio di luglio 2023 ma dato che a noi piace sempre giocare d'anticipo abbiamo deciso di buttare già l'occhio sui nuovi e promettenti titoli Netflix che daranno il via a un nuovo mese seriale. Quali saranno le storie che ci accompagneranno nelle serate televisive del prossimo mese? Cosa dobbiamo aspettarci da questo luglio 2023 in fatto di serie tv? Vi anticipiamo già che il prossimo mese ci saranno tante novità e usciranno alcune delle serie più attese dell'anno. Partiamo con l'uscita della seconda stagione di The Lincoln Lawyer per poi passare al debutto del film Bird Box Barcellona sequel del lungometraggio con Sandra Bullock e, infine, c'è la terza stagione de Il colore delle magnolie.

Avvocato di difesa -The Lincoln Lawyer 2

L'idealista e anticonformista Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) torna su Netflix con la seconda stagione della serie che lo vede dirigere uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles. Tratta dai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly, la seconda stagione è tratta da Il quinto testimone, il quarto libro della serie Avvocato di difesa. Il cast di Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer include anche Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole e Angus Sampson. La serie è stata adattata per lo schermo da David E Kelley e sviluppata per la televisione da Ted Humphrey, che riveste il ruolo di co-showrunner al fianco di Dailyn Rodriguez. Connelly si occupa della produzione esecutiva e della sceneggiatura della serie.

Bird Box: Barcellona

Passiamo all'altra uscita Netflix più attesa di luglio 2023, il film Bird Box: Barcellona. Dai produttori del fenomeno globale Bird Box arriva il progetto Bird Box: Barcellona, un'espansione dell'universo che ha ipnotizzato il pubblico nel 2018. Quando una forza misteriosa decima la popolazione mondiale, Sebastian deve intraprendere un percorso di sopravvivenza per le strade deserte di Barcellona. Mentre crea alleanze difficili con gli altri sopravvissuti e si dirige verso un rifugio, emerge una minaccia ben più sinistra delle creature mai viste.

Il colore delle magnolie 3

Tra le altre uscite da tenere d'occhio a luglio 2023, in fatto di serie tv c'è la terza stagione de Il colore delle magnolie. La storia è quella di tre migliori amiche (Maddie, Helen, and Dana Sue) nate e cresciute nel South Carolina a Serenity, una cittadina del sud degli USA dove tutti si conoscono e sanno tutto di tutti. In questa terza stagione vediamo Maddie che, dopo la rissa da Sullivan, cerca il modo migliore di aiutare Cal mentre prova a tenere a bada le proprie emozioni. Helen affronta decisioni difficili sugli uomini della sua vita e Dana Sue vorrebbe a usare il lascito di Miss Frances per aiutare la comunità, senza turbare la famiglia. L'identità della persona che ha tagliato i pneumatici sconvolge la cittadina di Serenity. La nuova votazione ha conseguenze inattese e sbocciano amori sorprendenti in ogni generazione. Nel corso della stagione le donne affrontano questi problemi e le complicazioni collegate con il tipico affetto, umorismo e dedizione nei confronti l'una della dell'altra e dei propri cari che le contraddistinguono... e con tanti margarita.