Le serie Netflix più attese di luglio 2024

Luglio 2024 è sempre più vicino e sono tantissime le novità seriali e cinematografiche che Netflix ha in serbo per il suo pubblico per il prossimo mese, alcune tra le più attese dell'anno. Per Netflix, infatti, luglio 2024 si preannuncia un mese d'oro con l'uscita di alcune delle serie più attese e grandissimi ritorni di serie iconiche come Cobra Kai ed Elite. Quali saranno le nuove uscite letteralmente imperdibili? Scopriamole insieme.

Svaniti nella notte (11 luglio)

Una delle novità Netflix di questo luglio 2024 è il nuovo film con Riccardo Scamarcio e Annabelle Wallis, "Svaniti nella notte". Diretto da Renato De Maria questo crime thriller racconta la storia di due genitori in crisi, Pietro ed Elena che, dopo che i loro figli piccoli scompaiono misteriosamente nel cuore della notte nella periferia di Bari, iniziano una disperata ricerca per rintracciarli, adottando misure drastiche per salvarli.

Cobra Kai 6 (18 luglio)

Proprio a luglio torna una delle serie più amate degli ultimi anni: Cobra Kai. L'adattamento seriale del franchise di Karate Kid ritorna su Netflix con la sua sesta stagione dopo due anni dal debutto del suo quinto capitolo, nel 2022. Cresce l'attesa per i nuovi episodi di questa serie che ha saputo entrare nel cuore del pubblico e che è pronta a regalare nuove sorprese con la stagione numero 6.

The Decameron (25 luglio)

Tanta l'attesa anche per la serie The Decameron che debutta su Netflix questo luglio 2024. Ideata da Kathleen Jordan e liberamente ispirata alle novelle trecentesche del Decameron, questa commedia dark in stile soap è pronta a stupire tutti. La campagna italiana è tormentata dalla peste nera quando nel 1348 alcuni nobili con servitù al seguito decidono di rifugiarsi in una maestosa villa. Ma quello che inizia come un festino scatenato si trasforma in una lotta per la sopravvivenza.

Elite 8 (26 luglio)

E poi c'è Elite, la serie spagnola che è pronta a lanciare la sua ottava e ultima stagione questo luglio. Il teen drama spagnolo, rinnovato per un'ottava stagione lo scorso luglio 2023, si concluderà con il capitolo 8 mettendo fine a una storia che per quasi 10 anni ha appassionato tantissimi fan in tutto il mondo. Cosa accadrà? A voi scoprirlo.