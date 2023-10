Un primo sguardo alle serie Netflix più attese di novembre 2023

Manca ancora molto all'inizio di novembre 2023 ma, dato che a noi piace sempre giocare d'anticipo, abbiamo deciso di buttare già l'occhio sui nuovi e promettenti titoli Netflix che debutteranno sulla piattaforma di streaming il prossimo mese. Quali saranno le nuove storie Netflix pronte ad appassionarci a novembre 2023? Cosa dobbiamo aspettarci da questo novembre in fatto di serie tv? Vi anticipiamo già che il prossimo mese le novità Netflix saranno tante e oltre alle nuove uscite ci sarà anche qualche gradito ritorno. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire quali sono le serie Netflix più attese dinovembre 2023.

Tutta la luce che non vediamo ispirato al libro di Anthony Doerr (2 novembre)

Tratta dal romanzo premiato ai Pulitzer, Tutta la luce che non vediamo è una straordinaria miniserie che segue la storia di Marie-Laure, una ragazza francese cieca e di suo padre, Daniel LeBlanc, in fuga da una Parigi occupata dai tedeschi con un diamante leggendario per evitare che cada nelle mani dei nazisti. Inseguiti senza tregua da un crudele ufficiale della Gestapo che vuole impossessarsi della pietra preziosa per puro beneficio personale, Marie-Laure e Daniel presto trovano rifugio a St. Malo in casa di uno zio schivo che prende parte alla resistenza trasmettendo messaggi radio clandestini. Ma in questa città che una volta era un'idillica stazione balneare, il destino di Marie-Laure si scontra inesorabilmente con quello del più improbabile spirito affine: Werner, un geniale adolescente assoldato dal regime di Hitler per intercettare trasmissioni illegali, che invece condivide un legame segreto con Marie-Laure così come la sua fede nell'umanità e la speranza.

Incrociando abilmente le vite di Marie-Laure e Werner nel corso di un decennio, Tutta la luce che non vediamoracconta la storia dell'incredibile potere dei legami umani, un faro di luce che può guidarci attraverso i periodi più cupi. Questa miniserie in quattro parti diretta da Shawn Levy e sceneggiata da Steven Knight presenta le esordienti Aria Mia Loberti e Nell Sutton nel ruolo di Marie-Laure da giovane e più in avanti negli anni, oltre a Mark Ruffalo (Daniel LeBlanc), Hugh Laurie (zio Etienne), Louis Hofmann (Werner), Lars Eidinger (Von Rumpel) e Marion Bailey (Madame Manec).

Squid Game: La sfida (22 novembre)

Tra le novità Netflix più attese di novembre 2023 c'è il grande ritorno di Squid Game sotto forma di reality show. Un gruppo di 456 concorrenti in carne e ossa partecipa al gioco ispirato alla serie Netflix per conquistare l'incredibile montepremi di 4,56 milioni di dollari, il più alto montepremi della storia di un reality. Quando i partecipanti affrontano una serie di sfide ispirate alla serie originale (che includono alcune sorprendenti nuove aggiunte), la loro tenacia, le strategie e le alleanze saranno messe alla prova mentre i loro rivali sono eliminati uno dopo l'altro.

Obliterated - Una notte da panico, dai creatori di Cobra Kai (30 novembre)

E, infine, arriva una nuova serie dagli stessi creatori di Cobra Kai. Obliterated - Una notte da panico è una commedia di azione adrenalinica che racconta la storia di un team di forze speciali che sventa una minaccia letale a Las Vegas. Per festeggiare, la squadra organizza una festa a base di alcol, droga e sesso, quindi scopre che la bomba disinnescata era finta. Ancora sotto l'effetto di varie sostanze, il team deve cercare di superare le conseguenze fisiche e i problemi personali per trovare il vero ordigno e salvare il mondo