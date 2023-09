Un primo sguardo alle serie Netflix più attese di ottobre 2023

Manca ancora un po' all'inizio di ottobre 2023 ma dato che a noi piace sempre giocare d'anticipo abbiamo deciso di buttare già l'occhio sui nuovi e promettenti titoli Netflix che debutteranno sulla piattaforma di streaming il prossimo mese. Quali saranno le nuove storie Netflix pronte ad appassionarci a ottobre 2023? Cosa dobbiamo aspettarci da questo ottobre in fatto di serie tv? Vi anticipiamo già che il prossimo mese le novità Netflix saranno tante e oltre alle nuove uscite ci sarà anche qualche gradito ritorno. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire quali sono le serie Netflix più attese di ottobre 2023.

Lupin 3

Torna proprio a ottbre 2023 una delle serie Netflix più amate dal pubblico: Lupin. Il thriller con Omar Sy nei panni del labro gentiluomo ritorna sulla piattaforma di streaming con la sua terza stagione che è pronta a tenere con il fiato sospeso ma anche a emozionare. Assane ora è in clandestinità e deve imparare a vivere lontano dalla moglie e dal figlio. Le sofferenze che lui stesso ha causato lo spingono a tornare a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Ma gli spettri del passato sono sempre dietro l'angolo e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.

La caduta della casa degli Usher

Tra le novità più attese di ottobre 2023 in fatto di serie tv c'è La caduta della casa degli Usher, un horror ispirato niente meno che alle opere di Edgar Allan Poe. Da Mike Flanagan, ideatore di The Haunting of Hill House e Midnight Mass, arriva questa diabolica serie horror ispirata ai lavori di Edgar Allan Poe. Gli spietati fratelli Roderick e Madeline Usher hanno fatto di Fortunato Pharmaceuticals un impero di ricchezza, privilegi e potere, ma quando gli eredi della dinastia cominciano a morire per mano di una misteriosa donna conosciuta in gioventù, vengono a galla i segreti del passato.

Elite 7

E come non citare il grande ritorno di un colosso della piattaforma di streaming: Elite che a ottobre 2023 torna con la sua settima stagione. In Elite 7 Omar inizia una nuova vita all'università lontano da Las Encinas, ma non riesce a voltare pagina. Il senso di colpa per la morte di Samuel e la sofferenza causata da quel periodo lo attanagliano ancora, spingendolo ad andare in analisi. Tramite uno stage decide di tornare nella scuola dove tutto è successo per affrontare i suoi demoni faccia a faccia. Attraverso il percorso di Omar scopriamo che anche il resto degli studenti sta silenziosamente sfidando i propri incubi. La settima stagione di Elite tratta di salute mentale e di come molti di noi la evitano per paura o ignoranza.