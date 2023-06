Le serie Netflix più popolari del momento (fine giugno 2023)

Siete curiosi di sapere quali sono le serie Netflix più popolari (in tutto il mondo) del momento? Cosa avrà appassionato di più il pubblico a livello mondiale? Storia d'amore, thriller, documentari? Le possibilità sono tante ma per scoprire le 10 serie tv più popolari di Netflix del momento (facciamo riferimento alla settimana che va dal 19 al 25 giugno 2023), la piattaforma di streaming ha pubblicato la top 10 dei titoli Netflix più seguiti. Tra le serie più viste dell'ultimo periodo non è una sorpresa trovare la sesta stagione di Black Mirror, la serie distopica che è tornata dopo 3 anni dalla sua ultima stagione continuando, ancora un volta, a far parlare di sé, specialmente per un episodio, Joan is awful, il più chiacchierato dell'intera stagione. Si confermano successi Netflix anche la docuserie su Arnold Schwarzenegger, Arnold e la serie, sempre con Schwarzenegger, Fubar. New entry la nuova comedy queer con Kim Cattrall, Glamorous che sembra essere riuscita a conquistare un vasto pubblico con la sua leggerezza e ironia. In classifica anche il finale di Non ho mai e torna, a grande sorpresa, una vecchia serie, Suits. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire la top 10 Netflix di gine giugno 2023 delle serie più viste in tutto il mondo.

La top 10 delle serie Netflix più popolari del momento (fine giugno 2023)